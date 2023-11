Taylor Swift und Travis Kelce total verliebt: Süßes erstes Kuss-Foto!

Taylor Swift und Travis Kelce gelten schon jetzt als Traumpaar - obwohl es noch keinen offiziellen Beziehungs-Status gibt. Die beiden daten seit einigen Wochen. Die Sängerin und der NFL-Spieler zeigen sich jetzt turtelnd und ganz privat auf einem Instagram-Schnappschuss.

Sängerin Taylor Swift (33) und Football-Star Travis Kelce (34) haben mit neuen Fotos erneut die Liebesgerüchte angeheizt. Chiarah Gordon, Partnerin von Travis Kelces Teamkollegen Mecole Hardman (25) hat in einem Instagram-Post mehrere Bilder veröffentlicht.

Taylor Swift & Travis Kelce: Kuss auf den Wange

Auf einem der Fotos drückt Swift dem Kansas-City-Chiefs-Spieler einen Kuss auf die Backe, während sie sich an ihn schmiegt und ihre Hand auf seine Brust gelegt hat. Auf den anderen Schnappschüssen posieren die vier gemeinsam mit glücklichen Gesichtern und Blick in die Kamera oder auch Swift und Gordon Arm in Arm.

Drücke rechts auf den Pfeil, um das Kuss-Foto zu sehen!

Das Kuss-Bild entstand offenbar am vergangenen Sonntag nach dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers im Familien- und Freundesbereich des Arrowhead Stadium. Swift trug bei ihrem Besuch ein rotes Chiefs-Sweatshirt und einen schwarzen Rock. So wurde sie zuvor auch auf der Tribüne gesehen, als sie das Spiel begeistert verfolgte. In der Loge an ihrer Seite war Brittany Mahomes (28), Ehefrau von Quarterback-Star Patrick Mahomes (28), die mit der Sängerin einen besonderen Handshake-Jubel austauschte.

In der Öffentlichkeit machen Swift und Kelce keinen Hehl mehr aus ihrer Zuneigung füreinander. Eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung gab es allerdings bislang noch nicht. Nachdem die Sängerin mehrmals bei Spielen des Football-Profis auf der Tribüne dabei war, wurden die beiden auch händchenhaltend bei Restaurantbesuchen in New York gesichtet. Außerdem waren sie beide am selben Abend getrennt voneinander in der TV-Show "Saturday Night Live" mit Gastauftritten zu sehen.