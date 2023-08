Tom Cruise & Sofia Vergara: Folgt ein Liebes-Comeback nach 18 Jahren? Ganz Hollywood tuschelt

US-Superstar Tom Cruise sei, so brodelt es in der Hollywood-Gerüchteküche hoch, spontan nach Italien gejettet. Angeblich besuchte Cruise eine ganz besondere Herzdame. Wenn es wirklich funkt, hat Hollywood ein neues Traumpaar - und es gibt ein Happy End mit 18-jährigem Anlauf.

Anzeige

In Hollywood pfeifen es sämtliche Boulevard-Spatzen von den Dächern: Tom Cruise (61) und Sofia Vergara (51) sind einander näher gekommen - wieder! Bereits Anfang 2005 turtelten die beiden ein paar romantische Frühlingstage miteinander. Aber es wurde nichts Festes draus. Zudem funkte Katie Holmes dazwischen. Die eroberte kurze Zeit später Toms Herz, schenkte ihm schon im April 2006 Töchterchen Suri und wurde im November Toms dritte Ehefrau - für knapp acht Jahre.

Kommt es jetzt, 18 Jahre nach dem ersten heißen Flirt, zum Liebes-Comeback zwischen Tom und Sofia?

Tom cruise: Will er einen Liebesfehler revidieren?

Wie berichtet, reichte Serien-Superstar Sofia Vergara ("Modern Family") nach siebenjähriger Ehe im Juli die Scheidung von Schauspieler Joe Manganiello ("Magic Mike") ein. Um auf andere Gedanken zu kommen, machte Bella Sofia in Bella Italia Urlaub mit Freundinnen, genoss die Insel Capri und die Amalfi-Küste bei Ravello. Und Tom Cruise? Der jettete angeblich kurzerhand nach Italien, um für ein paar Tage bei Sofia zu sein. Ob als Tröster, weil Sofia noch am Liebes-Aus knabbert, oder als potenzieller Nachfolger von Joe - das ist die Frage.

Dass sich Sofia und Tom mögen, ist nicht neu und auch kein Geheimnis. Im Februar 2005 stellte Toms Buddy und Schauspielkollege Will Smith die beiden einander vor. Sofia, damals 32, war ein "Rising Star", hatte gerade mit Mark Wahlberg "Vier Brüder" gedreht. Tom Cruise, damals 42, war nach einer Serie von Blockbuster-Erfolgen ("Mission: Impossible II", "Last Samurai") der ungekrönte König Hollywoods. Cruise und Vergara verbrachten ein "paar wilde Tage" miteinander, heißt es. Wie Andrew Morton in seinem Buch "Tom Cruise: An Unauthorized Biography" schrieb, war Sofia geschmeichelt, wie sie Tom mit Blumen, Pralinen und Telefonanrufen bombardierte.

Auch interessant: So reich ist Tom Cruise wirklich!

Anzeige

Anzeige

Sofia Vergara: "Tom Cruise ist ein Gentleman"

Aber der Zauber verflog. Vor allem, so berichtete die "New York Post", soll Sofia Vergara bei der Vorstellung, gerade als "künftige Mrs. Cruise gecastet zu werden", kalte Füße bekommen haben. Auch wegen ihrer gerade durchstartenden Karriere war der gläubigen Katholikin vor allem Cruises Verbindung zu Scientology suspekt. Weil Sofia wohl nicht die "erhofften Signale" aussandte, wandte sich Tom Cruise neuen romantischen Ufern zu: Er lernte Katie Holmes kennen und lieben.

Kann es diesmal klappen? Vergara wird mit "Tom ist ein wahrer Gentleman" zitiert. Beide halten sich bedeckt, was Toms Besuch oder gar eine neue Romanze angeht. Vergara ist mittlerweile zurück in Amerika, wo sie gerade ein Taylor-Swift-Konzert besuchte. Cruise hat nach der anstrengenden Promotion-Tour für "Mission: Impossible 7" eine verdiente Pause eingelegt - zumal auch die Arbeiten an Teil 8 wegen des Streiks in Hollywood ohnehin ins Stocken geraten sind.