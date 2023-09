Sofía Vergara will nach dem Ehe-Aus wieder auf Dates gehen: SO stellt sie sich ihren neuen Mann vor

Im Juli wurde publik, dass sich "Modern Family"-Star und GNTM-Gastjurorin Sofía Vergara und ihr Mann, Schauspieler Joe Manganiello (46), scheiden lassen. Das gemeinsame Statement wurde nur sieben Tage nach Vergaras Geburtstag veröffentlicht. Doch nach der Trennung scheint die Schauspielerin kein Trübsal zu blasen - im Gegenteil: Sofía Vergara denkt offenbar schon wieder ans Dating.

Sofía Vergara spricht nach Ehe-Aus über Dating

Nachdem Joe Manganiello Ende Juli offiziell die Scheidung eingereicht hatte, ließ es sich Sofía Vergara in den vergangenen Wochen gut gehen. So teilte sie erst vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Kanal ein paar Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit Freunden bei einem Konzert der Sängerin Karol G zeigen.

Ihrem Ex scheint Sofía jedenfalls nicht nachzutrauern - im Gegenteil. Die "Modern Family"-Darstellerin denkt kurz nach der Trennung bereits darüber nach, welche Qualitäten ihr zukünftiger Partner mitbringen sollte. In der aktuellen "America's Got Talent"-Folge plauderte sie mit ihren Jurykolleg:innen ganz offen darüber, wie ihr nächster Partner sein sollte.

Nun, ich denke, was jedes Mädchen will. Jemanden, der gesund ist, der gut aussieht und einen tollen Sinn für Humor hat. Sofía Vergara, , 2023

Ob Sofía aktuell jemanden datet, verriet sie jedoch nicht.

Joe Manganiello macht Nägel mit Köpfen: Er reicht die Scheidung ein

Wenige Tage nach dem gemeinsamen Statement von Sofía Vergara und Joe Manganiello unterzeichnete der Schauspieler Ende Juli offiziell die Scheidungspapiere. "TMZ" liegen die Gerichtsdokumente vor. Daraus geht hervor, dass die beiden in ihrem Ehevertrag beschlossen haben, dass sowohl Sofía als auch Joe im Falle einer Trennung ihr jeweiliges Vermögen behalten werden. Laut den Dokumenten hat sich das einstige Traumpaar am 2. Juli 2023 getrennt. Als Grund für das Ehe-Aus hat der 46-Jährige "unüberbrückbare Differenzen" angegeben.

Sofía Vergara und Joe Manganiello leben seit Längerem getrennt

"Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Als zwei Menschen, die einander sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir in dieser neuen Phase unseres Lebens höflich um Respekt für unsere Privatsphäre."

So lautet die nüchtern-offizielle Erklärung, die "Page Six", die Klatschseite der "New York Post", im Juli veröffentlichte. Die Trennung scheint keine plötzliche Entscheidung zu sein: "Sofía und Joe leben schon seit einiger Zeit getrennt und nehmen Abstand voneinander, um über ihre Zukunft nachzudenken", zitiert "Page Six" eine Quelle.

Tatsächlich wurden die derzeitige Jurorin von "America's Got Talent" (der US-Version von "Das Supertalent") und der gutaussehende "Magic Mike"-Schauspieler gemeinsam gesehen, als sie ihn am Set seines neuen Projektes "Nonnas" in New Jersey besuchte. Es scheint kein Liebesbesuch gewesen zu sein. Wahrscheinlicher ist, dass die beiden dort ihre "Auszeit" besprachen. Gemeinsam auf einer Veranstaltung sah man die beiden zuletzt bei der Oscar-Party von "Vanity Fair" im März.

Sofía Vergara feierte ausgelassen - ohne Ehering und Ehemann

Das Ehe-Ende kommt kurz nach Ablauf des "verflixten siebten Jahres". Am 22. November 2015 schlossen Vergara und Manganiello bei einer wahren Märchenhochzeit in Palm Beach die Ehe. 400 Gäste, darunter auch Reese Witherspoon und Channing Tatum, waren geladen.

Mit einer rauschenden Party-Woche auf Elba leitete Vergara nun die Tatsache ein, dass es keinen gemeinsamen achten Hochzeitstag geben wird. Vergara, einst jahrelang eine der bestbezahlten Seriendarstellerin in den USA, scheint mit der gescheiterten Liebe abgeschlossen zu haben.

In Italien ließ sie es sich richtig gut gehen, ein Video vom Geburtstagsständchen und sexy Posts auf ihrem Instagram-Account zeugen davon. Eine Caption darunter lautete: "Wenn dir das Leben Zitronen verpasst, dann komm nach Italien und presse sie aus."

Für Vergara, in der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben als Gastjurorin tätig und mit Heidi Klum befreundet, ist es die zweite Ehe, die scheitert. Zwischen 1991 und 1993 war sie mit ihrer Highschool-Liebe Joe Gonzalez verheiratet. Er ist der Vater von Vergaras einzigem Kind, Manolo (31).