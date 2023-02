Das Wichtigste in Kürze Tom Sizemore ist vor allem bekannt durch seine Rolle im Film "Der Soldat James Ryan".

Laut US-Medien erlitt der 61 Jahre alte Schauspieler ein Hirnaneurysma.

Er liegt auf der Intensivstation, sein Zustand ist "kritisch".

Sorge um Tom Sizemore: Im Filmklassiker "Der Soldat James Ryan" feierte er neben Tom Hanks große Erfolge, nun liegt der Schauspieler auf der Intensivstation. Der 61-Jährige ringt offenbar mit dem Tod.

Schauspieler nach Hirnaneurysma auf Intensivstation

Der Schauspieler Tom Sizemore ist vor allem durch seine Rolle des Sergeant First Class Mike Horvath im oscarprämierten Filmklassiker "Der Soldat James Ryan" bekannt. Nun liegt Sizemore im Krankenhaus auf der Intensivstation. Laut einem Bericht des US-Senders CNN hat der 61-Jährige ein Hirnaneurysma erlitten, er wurde daraufhin in die Klinik gebracht. Sein Zustand sei kritisch.

Wie Toms Manager Charles Lago dem Magazin TMZ berichtet, erlitt der Schauspieler das Hirnaneurysma am Samstag, den 18. Februar, gegen zwei Uhr morgens in seinem Haus in Los Angeles. Weiter sagt der Manager:

Zum jetzigen Zeitpunkt geht es Tom sehr schlecht.“ Charles Lago , 2023

Weitere Angaben zum Zustand von Tom Sizemore gibt es nicht.

Tom Sizemore: Schlagzeilen wegen Drogenproblemen

Tom Sizemore bei der Premiere von "Babel" in Los Angeles. © REUTERS

Wie CNN weiter berichtet, hatte Sizemore in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. In einem Interview mit Larry King erzählte er im Jahr 2010, dass er Kokain, Heroin und Meth konsumierte und abhängig war. 2010 nahm er an der Reality-Show "Celebrity Rehab with Dr. Drew" teil, die bekannte Persönlichkeiten mit Suchtproblemen während eines Drogenentzuges begleitet.

2003 wurde Tom Sizemore zudem wegen häuslicher Gewalt gegen seine damalige Verlobte Heidi Fleiss verurteilt.

Diese Filme machten Tom Sizemore bekannt

In den 1990er und 2000er Jahren hatte der Schauspieler Tom Sizemore in einer ganzen Reihe erfolgreicher Filme mitgespielt, unter anderen in "Heat", "Natural Born Killers", "Pearl Harbor" und "Black Hawk Down".

Weltbekannt wurde er jedoch in seiner Rolle des Sergeant Mike Horvath in "Der Soldat James Ryan", an der Seite von Tom Hanks.