Trauer um Matthew Perry: Seine "Friends"-Kollegen gedenken dem verstorbenen Schauspieler

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer trauern um ihren Kollegen und Freund Matthew Perry, der vor wenigen Tagen im Alter von gerade mal 54 Jahren gestorben ist. Es gibt viel zu sagen, aber das können sie noch nicht, erklären die "Friends"-Stars. Alle Infos zu ihrem Statement findest du hier...

Der Tod von Matthew Perry (1969-2023) hat seine engsten "Friends"-Kolleginnen und -Kollegen tief erschüttert. In einem gemeinsamen Statement erklären Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56), dass sie sich ausführlich äußern möchten, dies derzeit aber noch nicht möglich sei.

"Friends"-Stars: "Wir sind eine Familie"

"Wir sind alle über den Verlust von Matthew zutiefst am Boden zerstört", heißt es in einem kurzen Statement der Schauspielerinnen und Schauspieler, das dem US-Magazin "People" vorliegt. Sie machen darin deutlich, wie viel Perry ihnen bedeutet hat: "Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie."

Es gebe "so viel zu sagen", vorerst möchten Perrys Freunde sich aber einen Moment nehmen, "um über diesen unfassbaren Verlust zu trauern und ihn zu verarbeiten". Mit der Zeit wollen sie "mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind. Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen auf der ganzen Welt, die ihn geliebt haben."

Das bewegende Statement ist laut "People" von Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc und Schwimmer unterzeichnet. Für rund zehn Jahre war Perry an ihrer Seite als Chandler Bing in der Kultsitcom "Friends" zu sehen

Die Serienmacher von "Friends" trauern

Die Serienmacher hatten sich laut eines Berichts der "Los Angeles Times" schon zuvor geäußert. "Wir sind schockiert und zutiefst traurig über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew", sagten Marta Kauffman (67) und David Crane (66), die Köpfe hinter "Friends", sowie der leitende Produzent Kevin S. Bright (68), in einem gemeinsamen Statement.

Sie bezeichneten Perry als ein großes Talent, das die Rolle des Chandler Bing zu seiner eigenen gemacht habe. So etwas zu sagen sei zwar ein Klischee, "aber im Fall von Matthew gibt es keine zutreffenderen Worte". Seit sie ihn das erste Mal als die Serienfigur gesehen hatten, habe es für sie keinen anderen Chandler mehr gegeben.

Matthew Perry, der insbesondere durch "Friends" berühmt wurde, war laut übereinstimmender US-Berichte am 28. Oktober tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Die Todesursache ist bisher nicht geklärt.