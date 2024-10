Trennung bestätigt: Lupita Nyong'o und Joshua Jackson gehen getrennte Wege

Nach monatelangen Spekulationen bestätigten "Dawson's Creek"-Darsteller Joshua Jackson und Lupita Nyong'o im vergangenen Dezember, dass sie ein Paar sind. Doch wenige Monate später ist zwischen den beiden schon wieder Schluss. In einem Interview bestätigt die "Wakanda Forever"-Darstellerin jetzt das Liebes-Aus.

Anzeige

Lupita Nyong'o ist wieder single

Mit "Harper's Bazaar" spricht Lupita Nyong'o nun ganz offen über ihr Privatleben. Dabei stellt sie klar, dass sie aktuell Single ist. Sie geht sogar noch weiter und versichert, dass der einzige Mann, der in ihrem Leben aktuell eine Rolle spiele, ihre Katze Yoyo sei. "Meine Liebe zu meiner Katze ist einmalig. Wenn ich jemals wieder das Glück haben sollte, in einer romantischen Beziehung zu sein, dann nur seinetwegen", erzählte sie und bestätigte damit die Trennungsgerüchte.

Zudem gibt sie im Interview ganz offen zu, dass das Liebes-Aus anfangs ziemlich schwer für sie war: "Ich war bereit, die Tür zu schließen und sie zu verriegeln. [Yoyo] hat dafür gesorgt, dass mein Herz offen bleibt."

Anzeige

Anzeige

Joshua Jackson schweigt zum Liebes-Aus

Joshua Jackson hat bislang nicht auf Lupitas Äußerungen zur Trennung reagiert. Ob der "Dawson's Creek"-Star noch eine Stellungnahme abgibt, bleibt abzuwarten.

Joshua Jackson feierte mit "Dawson's Creek" seinen großen Durchbruch

Joshua Jackson steht schon seit Jahren als Schauspieler vor der Kamera. Bereits im Alter von sieben Jahren war er als Komparse in der TV-Serie "MacGyver" dabei. Seinen großen Durchbruch feierte er 1998 mit seiner Rolle des Pacey Witter in "Dawson's Creek". In insgesamt 128 Episoden spielte er mit, bevor die Serie abgesetzt wurde.

Anzeige

Anzeige

Du willst Joshua Jackson in Action sehen? Streame "Dawson's Creek" jetzt auf Joyn

Auch privat sorgte er für viele Schlagzeilen. Von 2006 bis 2006 war er mit Diane Kruger liiert. Im Dezember 2019 heiratete er die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith. Nur wenige Monate später bekamen die beiden im April 2020 eine gemeinsame Tochter. Doch die Liebe sollte nicht halten. Im Oktober 2023 folgte die Trennung inklusive Scheidung. Auch die Beziehung mit Lupita Nyong'o (von Dezember 2023 bis Oktober 2024) war nicht für die Ewigkeit bestimmt.

So erfolgreich ist Lupita Nyong'o als Schauspielerin

Lupita Nyong'o ist als Schauspielerin ebenfalls sehr erfolgreich. Durch ihre Rolle in "12 Years a Slave" wurde sie weltweit bekannt. Die Rolle brachte ihr zudem einen Oscar als beste Nebendarstellerin ein. Danach folgten zahlreiche weitere Rollen. So spielte sie unter anderem in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (2015), im Marvel-Film "Black Panther" (2018), in "Black Is King" (2020) und in "A Quiet Place" (2024) zu sehen.