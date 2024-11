Vom Klassenclown zum Erfolgs-Comedian: Happy Birthday, Ralf Schmitz!

Kult-Komiker Ralf Schmitz, der in seinen komödiantischen Auftritten immer wirkt wie der ewige Lausbub, wird am 3. November 50 Jahre alt. Zur Feier des Tages werfen wir einen Blick in die Vergangenheit.

Ralf Schmitz ist eine deutsche Comedy-Legende. Der gebürtige Leverkusener hat sich mit seinem einzigartigen Humor und seiner beeindruckenden Spontaneität fest in die Herzen seiner Fans gespielt. Mit seinem Charme und schnellen Witz ist er aus der Comedy-Szene nicht mehr wegzudenken.

Sein großer Durchbruch gelang Ralf Schmitz Anfang der 2000er Jahre, wo er neben Mirja Boes und Markus Majowski in der Sketch-Comedy-Show "Die dreisten Drei" (SAT.1) zu sehen war.

Ralf Schmitz: Ein Rückblick auf seine Karriere

Schon in der Schule zeigte Ralf jene Züge, die ihn später bekannt machen sollten - vor allem seine hibbelige, hektische Art. Stillsitzen war jedenfalls nicht seins. Faxen-machen schon eher. Schon auf dem Landrat-Lucas-Gymnasium in Leverkusen-Opladen setzte er seine Energie in seiner Teilnahme an verschiedenen Theateraufführungen um. Er kam auf den Geschmack: Nach dem Abitur und dem Zivildienst absolvierte er eine Schauspiel- sowie eine klassische Tanzausbildung und nahm Gesangsunterricht.

Und dann kamen "Die dreisten Drei". Gleich im ersten Jahr (2003) wurde Ralf mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Den bekam er 2005 gleich noch einmal, allerdings für das Format "Schillerstraße" (SAT.1) in der Kategorie "Beste deutsche Impro-Show". Zudem gab es im selben Jahr die 1Live-Krone als "Bester Comedian". Sein Können bewies er auch live in seinem ersten Stand-up-Programm "Schmitz komm raus".

Ralf Schmitz ist in der Comedy-Elite angekommen

Ralf war in der Comedy-Elite Deutschlands angekommen und hielt sich da beständig. Und er blieb der ewig humorvolle Hibbelige - egal, ob als Zwerg Sunny in den beiden "7 Zwerge"-Filmen von und mit Otto Waalkes, als Moderator seiner neuen Show "Wer isses?" (ProSieben) oder wenn er in Shows wie "Wer wird Millionär?" oder "Die Bülent Ceylan Show" als Gaststar auftrat. Auch als Rategast bei "The Masked Singer" sorgte er für diverse Lacher, als er in der ersten Episode der sechsten Staffel dabei war, als Jeannine Michaelsen als "Brilli" enttarnt wurde.

Ralf ist berühmt für seine Schlagfertigkeit und selten auf den Mund gefallen. Dass er auch diszipliniert ist, bewies er zuletzt bei "LOL: Last One Laughing", als er sich in der fünften Staffel das Lachen bis ins Finale verkneifen könnte. Ein Schmunzler kostete ihn den Sieg, den Mit-Finalistin Mirja Boes jedoch gerne mit ihm teilte.

"Schmitzfindigkeiten": Ralf Schmitz auf großer Comedy-Tour

Was Ralf alles drauf hat, kannst du auf Joyn verfolgen. Da laufen mehrere Formate mit dem Witzbold, unter anderem sieben Staffeln von "Die dreisten Drei" und alle Folgen von "Paar Love", "Wer isses?" und das Special "Schmitzefrei", eine 104-minütige Dokumentation, die während seiner Tournee mit dem gleichnamigen Bühnenprogramm entstand.

So omnipräsent Ralf auf Bildschirmen und Bühnen ist - sein Privatleben hält er unter Verschluss. Es ist weder etwas über Beziehungen noch Kinder bekannt. Nur eine Liebe machte er öffentlich: die zu Hildegard. Sie lief ihm zu, kurz nachdem 2016 Minka verstorben war. Entwarnung: Beides sind/waren Schmitz' Katzen. Hildegard gönnte er sogar einen eigenen Instagram-Kanal. "schmitzkatze_hildegard" hat 11.300 Follower, rund 380.00 weniger als Ralf.

Demnächst wird Hildegard wieder öfter auf ihr Herrchen verzichten müssen. Seit Anfang September ist Ralf mit seinem neuen Bühnenprogramm "Schmitzfindigkeiten" auf großer Deutschlandtour. Vorerst sind, bis Ende 2025, 70 Auftritte geplant. So ist er, der Ralf, still sitzen konnte er noch nie.

Happy Birthday, Ralf!