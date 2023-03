The next Chapter: Aaron Carter wird Vater

In den 90er Jahren war Aaron Carter ein erfolgreicher und gefeierter Kinderstar. Dann kam der Absturz. Drogeneskapaden, Verhaftungen und Ausraster bestimmten fortan sein Leben. Diesen Lifestyle will er nun endgültig hinter sich lassen, denn auf ihn wartet eine neue Herausforderung: Er wird Vater! Wie er diese Zeit erlebt und warum ihn eine simple Weihnachts-E-Mail an die Familie fast ins Gefängnis gebracht hätte? "red." hat ihn zu Hause besucht.