Ehrgeiz und Durchhaltevermögen sind gefragt – es geht schließlich um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Welches "Beauty & The Nerd"-Paar wird die Show als Sieger verlassen? Nerd Elias kann zumindest nichts mehr aus der Bahn werfen: "Ich bin bereit fürs Finale, egal was kommt!" Ist seine Beauty Annabel das denn auch? Sie kämpft in der Villa mit den Tränen: "Ich habe auch überlegt, nach Hause zu fliegen". Macht das Team kurz vor dem Finale einen Rückzieher?

Das geballte Beauty-Wissen, welches sich die Nerds in den letzten Wochen aneignen sollten, müssen sie jetzt unter Beweis stellen. Wer die meisten richtigen Antworten weiß, ist bei der nächsten Challenge dabei und darf darauf hoffen, nicht nur als Sieger aus der Show zu gehen, sondern auch mit den Gewinn von 50.000 Euro.

Im Clip: die Challenges der "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Die Teams kämpfen auf einem Schiff

Wer bei dem nächsten Challenge-Spiel Höhenangst hat, ist ganz klar im Nachteil. Die Preview zeigt, dass die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten auf den Mast eines Schiffes klettern. Ist das die alles entscheidende Challenge? Der Gewinn von 50.000 Euro wartet: Welches Team wird als Sieger aus der Show gehen? Fakt ist, dass jedes Paar Stärken hat, mit denen es die Konkurrenz ausspielen kann.

Das große "Beauty & The Nerd" 2020-Finale läuft heute Abend, den 9. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de

