Beauty & The Nerd

Besonders letzteres Team zeigt Woche für Woche, wie gut sie zusammengewachsen sind – und wachsen zu kleinen Favoriten heran.

Im Clip: Annabel und Elias an der Macht - wer wird nominiert?

Ein Nerd und seine Beauty

Dass die beiden sich gefunden haben, zeigt sich bereits früh in der Staffel: Damals, anno dazumal, waren Kim und Jesus-Sven noch ein Team, doch der Psychologen-Test zeigte, dass die Verbindung nicht Gottes Segen erhalten hat. Denn das Ergebnis offenbarte: Die beiden sollten lieber getrennte Wege gehen.

Kim rief zum großen Nerd-Tausch auf, doch für Elias kam ein Wechsel damals gar nicht infrage. Wenn eine Beauty, dann Annabel! Wie sich zeigt, war seine Entscheidung goldrichtig, denn immerhin haben es die beiden nicht nur gemeinsam ins Finale geschafft, sondern auch in der ein oder anderen Challenge abräumen können.

Elias kennt Annabel – oder Sensonica?

Bei der Superhelden-Challenge konnte Elias beweisen, dass sich zwischen ihm und Annabel ein enges Verhältnis entsponnen hat. Er investiert zahlreiche fleißige Arbeitsstunden in das Superheldinnenkostüm, dass die Nerds für die Beauties anfertigen sollen.

Er schafft es, perfekt Annabels Charakter und Leidenschaften widerzuspiegeln. Aus der Schlagersängerin wird die harte Sensonica, die mit Note auf dem Cape, Mikrofon in der Hand und akustischen Angriffen fiese Schurken das Fürchten lehrt!

Nicht nur Annabel ist begeistert von Elias Einfallsreichtum und dem Ergebnis, das seine Mühe hervorbrachte, sondern auch der Juror der Challenge. Jimi Blue Ochsenknecht kürt die beiden zu den Siegern. Zur Belohnung gibt es ein Picknick am Strand – und die Verbindung hat die Möglichkeit, noch vertrauter zu werden.

Ein Elfenohr hadert mit seinem neuen Ich

Auch wenn sich Elias anfangs sehr über das Umstyling freute und die Zipfelmütze entschlossen auf den Boden warf, geht das Makeover nicht spurlos an der emotionalen Nerd-Seele vorüber. Elias vergleicht sich mit den anderen Nerds und findet, dass sein neues Ich nicht so cool ist wie das der anderen. Auch daran, dass er nun ein neuer Elias ist, muss er sich erst noch gewöhnen und ist ein bisschen niedergeschlagen.

Aber Annabel ist an seiner Seite. Sie beobachtet Elias ganz genau und versucht, ihm zu helfen, damit es ihm besser geht. Sie redet ihm gut zu, baut ihn auf und steht ihm unerschütterlich bei. Immerhin haben die beiden ein gemeinsames großes Ziel: Den Sieg und die 50.000 Euro einstreichen!

Annalias – Sieger der Challenges

In Folge 5 zeigt das Dream-Team dann erneut, was in ihm steckt. Erst schwimmt Elias die anderen Nerds an die Wand und holt sich das Finalticket für sich und Annabel. Dann rockt die Beauty die zweite Challenge und lässt mit ihrem Lehrtalent und ihrem Allgemeinwissen die Konkurrenz zurück.

Elias und Annabel – sind sie gemeinsam übermächtig oder können die anderen das Siegerpärchen im Finale doch noch vom Thron stoßen? Das siehst du Donnerstag, 9. Juni 2020 auf ProSieben und Joyn.

