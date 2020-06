Beauty & The Nerd

Nicht jeder Nerd bekommt die Chance auf ein Makeover. Nachdem Elias den Sieg in der Nerd-Challenge einheimst und sein Umstyling einsackt, packt Kim der Ehrgeiz – denn sie will für Illya die Rundumerneuerung gewinnen.

Im Clip: Eine Extraportion Hirn für die Beauties in der Challenge

Illyas Ziel ist Kims Ziel

"Seit wir hier sind, redet der Illya von einem Makeover", berichtet Kim im Interview. "Weil ich glaube, er fühlt sich selbst nicht mehr so wohl in seiner Haut und in seinen Klamotten. Ich glaube, er hat richtig Bock irgendwie, jetzt mal attraktiver zu werden."

Man merkt: Für Illya wird sie die Krallen ausfahren. "Einerseits werde ich heute alles geben, um Illya das Makeover zu ermöglichen und andererseits möchte ich einfach nur safe sein", kündigt sie an. Dann geht es schon los – die Herausforderung wartet.

Die Beauty-Challenge hat es in sich

Leicht ist es nicht, das muss betont werden, was die Beauties meistern müssen. Auf Ibiza bekommen sie eine Reiseführerin an die Seite gestellt, die Kim, Chris, Malin und Victoria nicht nur mit Informationshäppchen rund um den Ferienort füttert, sondern ihnen auch die ein oder andere Aktivität nahebringt.

Die Beauties müssen nicht nur Geschichte büffeln, sondern auch Tintenfisch und "Schlachtreis" essen. Letzterer bereitet die kulinarische Fachkraft direkt vor ihren Augen zu. Ein Schweinekopf ist auf einem Reisbett angerichtet und wird vor aller Augen schön zerhackt. Wenn da nicht Appetit aufkommt…

Nach dem Tintenfisch-Bouquet, bei dem die Kandidaten die Meeresbewohner roh verzehren, geht es für Victoria, Kim, Chris und Malin in ein Speedboot, das wohl lieber eine Achterbahn wäre, denn es schleudert die Beauties ordentlich durch. Nach den leckeren Schlemmer-Highlights ist das der nächste Magenschmeichler.

Kim rockt das Quiz

Das Fiese: Die Beauties wissen nicht, dass die kulinarischen Herausforderungen keine Auswirkungen auf den Gewinner der Challenge haben, denn es geht einzig und allein darum, im anschließenden Quiz die meisten Fragen richtig zu beantworten.

Die Teilnehmer zermartern sich das Hirn – diesmal ohne Reis – und fördern die Informationen zu Tage, die noch irgendwo in den Abgründen der Beauty-Köpfe verborgen liegen. Die Auflösung gibt es später am Abend in der Villa: Kim entscheidet das Quiz für sich und ermöglich ihrem Nerd das heiß begehrte Makeover – für Illya gibt sie eben alles.

Ob Kim auch das nächste Ziel erreicht – nämlich die Show zu gewinnen – siehst du nächsten Donnerstag, am 2. Juli 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

