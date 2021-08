Beauty & The Nerd

In der gemeinsamen Zeit konnten die Beautys und Nerds schon viel über sich erfahren. Im Frage-Antwort-Spiel in Folge 4 geht es nun aber richtig zur Sache. Reihum müssen die Kandidat:innen ihre persönlichsten Geheimnisse lüften.

Im Clip: It's Playtime! Die Kandidaten enthüllen intime Geheimnisse

Wer würde mit wem?

Bei kühlen Drinks, die Stimmung und Zungen lockern, stellen sich die Teams einer sehr intimen Frage:

"Kannst du dir Sex mit jemandem in der Villa vorstellen?" Jetzt weichen alle den Blicken der anderen aus, wie peinlich berührte Teenager. Cao fasst sich schließlich ein Herz und gesteht, dass er es mit Teresa tun würde. Die lehnt dankend ab.

Als die Frage an Jeremy und Markus geht, enthalten sich die beiden Nerds. Das regt die Fantasie der Beautys an. Wenn du wissen willst, wie es mit den Paaren in der Villa weitergeht und welche Geheimnisse noch gelüftet werden, kannst du es auf Joyn + bereits jetzt erfahren.

