In "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" haben sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erneut knallharte Unterstützung geholt, die für die beiden Entertainer Länderpunkte erkämpfen sollen. In der 2. Folge tritt Jeannine Michaelsen in Klaas' Team an und stellt sich einer Aufgabe, an der er scheiterte – kann sie es besser machen?

"Das Duell um die Welt": Klaas scheiterte in Finnland

2014 trat Klaas Heufer-Umlauf bei "Das Duell um die Welt" zu einer Aufgabe an, die er nicht bewältigen konnte: In Finnland musste er durch ein Loch in Wasser tauchen, das 0 Grad kalt war. Unter der Eisdecke sollte er 20 Meter weit schwimmen und durch ein zweites Loch wieder an die Oberfläche kommen. Ein Seil sollte ihm Orientierung geben.

Als er ins Wasser tauchte, hielt er es nicht lange aus. Kaum war er drin, sprang er gleich wieder hinaus und rief: "Luft! Luft". Klaas brach die Aufgabe ab und konnte keinen Länderpunkt erspielen – sehr zur Freude von Joko.

Team Joko gegen Team Klaas: Jeannine muss in Norwegen Eistauchen

Fünf Jahre später hat Jeannine Michaelsen ein Déjà-vu: Sie kommt an eine weiße, weite Fläche, auf der Personen stehen. Im Eis sind zwei Löcher. Als Moderatorin von #DudW hat sie damals Klaas' Scheitern gesehen und ahnt, was sie erwartet. Jeannine bekommt Angst. "Muss ich eistauchen? […] Muss ich das machen, was Klaas gemacht hat?", fragt sie besorgt.

Christian, der sie für die Aufgabe empfängt, sagt: "Nein. Das, was Klaas gemacht hat, musst du nicht machen." Jeannine atmet auf – aber sie freut sich zu früh. Auch sie muss durch das kalte Wasser tauchen und hat unter der Eisdecke nur ein Seil zur Orientierung. Aber die Aufgabe besteht aus einem weiteren Teil.

Jeannine Michaelsen wird zu Eiskönigin Elsa

Um den Länderpunkt zu erspielen, muss Jeannine Folgendes tun:

In das Kostüm von Eiskönigin Elsa schlüpfen In einem Musikvideo auftreten. Den Song "Lass jetzt los" performen. Während des Songs ins Eiswasser springen, unter dem Eis 20 Meter tauchen und aus dem anderen Loch wieder auftauchen. Anschließend weiter performen.

Als Musical-Darstellerin kennt sich Jeannine mit einer dramatischen Performance aus, aber sie hat Zweifel, ob sie es versuchen soll. Um sich zu entscheiden, ruft sie bei Klaas an. Der hat eine klare Botschaft: "Wenn ich das nicht schaffe, schafft das niemand."

Worte, die an Jeannine nagen. Ihr Wille, Klaas zu übertreffen, wächst. Ihr Ehrgeiz ist geweckt. Sie entschließt sich, es zu versuchen und es besser zu machen, als ihr gescheiterter Kollege.

Ob Eiskönigin Jeannine die Aufgabe besteht und einen Länderpunkt für Klaas erspielt, siehst du am Samstag, den 5. Oktober um 20:15 Uhr auf ProSieben bei "Das Duell um die Welt". Auf prosieben.de findest du Videos aus den vorherigen Episoden sowie ganze Folgen komplett und kostenlos zum online Ansehen.