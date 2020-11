DARUM GEHT ES IN "DAS DUELL UM DIE WELT – TEAM JOKO GEGEN TEAM KLAAS"

In "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" schicken die beiden Rivalen ihre Teams auf gewagte Reisen. Rund um den Erdball müssen die prominenten Team-Mitglieder spektakulär-wahnsinnige Aufgaben bewältigen, die ihnen einiges an Mut und Kampfgeist abverlangen.

In der Liveshow treten Joko und Klaas in Studiospielen gegeneinander an, um sich die Länderpunkte und damit den begehrten Titel des Weltmeisters zu sichern.

DER WETTKAMPF GEHT IN EINE NEUE RUNDE

Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Klaas Heufer-Umlauf muss als amtierender Triple-Weltmeister den Titel verteidigen. Die neue Staffel von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" startet am 28. November auf ProSieben.

SENDETERMINE UND SENDEZEITEN

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 28. November 2020 20:15 Uhr ProSieben 2 05. Dezember 2020 20:15 Uhr ProSieben

Im Clip: Trailer - Es besteht Klärungsbedarf

"DAS DUELL UM DIE WELT": LIVE IM TV UND IM STREAM

Am Samstag, 28. November und Samstag, 5. Dezember kannst du "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" live auf ProSieben verfolgen. Alle Folgen kannst du auch über den ProSieben-Livestream oder Joyn ansehen.

Hier geht es zum Livestream

DIESE PROMIS REISEN FÜR JOKO UND KLAAS UM DIE WELT

In der Teamedition holen sich die Kontrahenten bekannte Unterstützung. Elf wagemutige Promis stellen sich im "Duell um die Welt" der Herausforderung:

DIE AUFGABEN IM "DUELL UM DIE WELT"

Von Griechenland über Italien, von Tschechien, Island, Norwegen, Lettland, Schweiz und Polen bis nach Liechtenstein und Russland müssen die Mitglieder von Team Joko und Team Klaas Aufträge erfüllen, die sie an ihre Grenzen bringen. Welches Team kann in den weltweiten Extremsituationen bestehen?

Alle Reisen fanden vor der Pandemie oder im Sommer 2020 statt, als reisen in Europa noch oder wieder möglich war. Die Duelle wurden unter den zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Reise-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen realisiert.

JEANNINE MICHAELSEN MODERIERT

Die treue Begleiterin seit Staffel 1: Jeannine Michaelsen wird auch in diesem Jahr die Liveshows auf ProSieben moderieren und die Zuschauer durch den Wettkampf des Wahnsinns führen. In vergangenen Staffeln hat sich die Moderatorin auch selbst im "Duell um die Welt“ als Team-Mitglied bewiesen und ist für Team Klaas in Norwegen abgetaucht.

Alle Infos zur Moderatorin Jeannine Michaelsen

DIE GEWINNER DER LETZTEN STAFFELN IM "DUELL UM DIE WELT"

Im ewigen Kampf um den Weltmeister-Titel müssen die Teams von Joko und Klaas waghalsige Aufgaben überstehen. Die Entscheidung über Triumph oder Niederlage wird am Ende jedoch in der Liveshow besiegelt. Nur wer auch das Studiospiel für sich gewinnen kann, holt den Länderpunkt und ist damit einen Schritt näher am Sieg.

Alle Gewinner der Vorjahre findest du hier im Überblick