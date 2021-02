Joko peilt den dritten Weltmeister-Sieg in Folge an

Wer feiert am 26. Februar 2021 seinen nächsten Weltmeistertitel? Kann Joko Winterscheidt seinen dritten Titel in der Staffel 8 von "Das Duell um die Welt" holen? Damit würde er das Tripple perfekt machen und zudem mit Klaas Heufer-Umlauf gleich ziehen, was die Gesamtgewinne aller Weltmeistertitel angeht? Oder aber kann Klaas das erste Duell im Jahre 2021 für sich entscheiden und damit Joko bei der Anzahl aller Staffel-übergreifenden Titel auf Abstand halten? Nachdem Klaas in Staffel 7 das Titel-Triple gelang, wäre für ihn ein Triple-Return von Joko eine besondere Schmach ... und für Joko natürlich mehr als Genugtuung.

Nimmt man alle vorangegangenen sieben Staffeln von "Das Duell um die Welt" sowie die beiden ersten Folgen von Staffel 8, liegt Klaas noch mit 11:10 Titelgewinnen vor Joko. Vor dieser 8. Staffel führte Klaas allerdings schon mit 11:8 Titeln, büßte also bereits mächtig an Vorsprung ein. Sollte Joko nun in dieser Staffel bereits seine dritte Weltmeisterschaft feiern, bedeutet dies ein Unentschieden in der Gesamtwertung und eine reichlich schief gelaufene Saison für den vermeintlichen Titelfavoriten Klaas. Für Spannung ist also reichlich gesorgt, zumal die beiden Protagonisten dieses Duell wieder mit prominenter Unterstützung austragen.

Diese Stars schicken Joko und Klaas ins Rennen

Für Team Joko soll Model Stefanie Giesinger in der Schweiz ein Duell mit anziehender Wirkung bestreiten, Sänger Bosse wird auf einen besonderen "USA"-Trip geschickt, um ein neues Musikvideo zu drehen.

Für Team Klaas reist Moderator Jan Köppen nach Polen, um sich für "Das Duell um die Welt" in einem See versenken zu lassen. Und Autor Micky Beisenherz soll einen Ausflug nach Lettland unternehmen, um sich dort von Joko mit einer geschmäcklerischen Herausforderung konfrontieren zu lassen.

Wer wird Weltmeister 2021?

Welches Team kann in den Extremsituationen bestehen? Wer findet für das gegnerische Team die schwierigsten Herausforderungen auf dem größten Spielfeld aller Zeiten? Die endgültigen Entscheidungen über die Länderpunkte und den Sieg fallen zwischen Joko & Klaas im Studio - und damit auch die Entscheidung, ob Joko Winterscheidt in diesem Duell seinen dritten Weltmeister-Sieg in Folge einheimst. Moderiert wird "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" von Jeannine Michaelsen.

Die Duelle wurden unter den zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Reise-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen realisiert.

"Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" – Freitag, 26. Februar 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DudW