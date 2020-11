Von Griechenland über Italien, von Tschechien, Island, Norwegen, Schweiz und Polen bis nach Liechtenstein und Russland. Team Joko und Team Klaas duellieren sich in neuen Folgen um die Welt. Wer erkämpft sich mit seinem Team den einzig wahren Weltmeistertitel? ProSieben zeigt "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" ab 28. November 2020, um 20:15 Uhr. An zwei Samstagen in Folge. Live.