Mit 650.000 Followern auf Instagram ist Adrian Kozakiewicz ein echter Insekten-Influencer. Er postet regelmäßig Fotos und Videos mit Insekten und Krabbeltieren jeglicher Art. In Folge 6 von GNTM 2020 sorgt er dafür, dass den Tieren und den Models nichts passiert. Zu seinen Fans und Followern bei Instagram gehören auch einige Prominente, wie zum Beispiel Ariana Grande.

Einer der größten Insektenzüchter Europas

Nicht nur auf Instagram, YouTube und TikTok ist Adrian mit seinen Insekten-Clips erfolgreich, sondern er gehört auch zu den größten Insektenzüchtern Europas. Bereits seit 10 Jahren sammelt, züchtet und verkauft der 23-Jährige die exotischen Tiere. Um neue Insekten-Arten zu entdecken und sie der Welt auf seinen Social-Media-Plattformen zu zeigen, reist er jedes Jahr in tropische Regionen.

Shooting mit Spinnen, Skorpionen und Kakerlaken

Für das Shooting in Folge 6 bringt Adrian drei verschiedene Tierarten mit: Vogelspinnen, Schaben und einen Skorpion. Seine Aufgabe ist es, die Tiere auf dem Kopf der Models zu platzieren und dafür zu sorgen, dass sowohl dem Model als auch dem Tier nichts passiert.

Wie die Kandidatinnen auf die besonders krabbeligen Shooting-Partner reagieren werden, siehst du in der neuen Folge von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum", am Donnerstag den 5. März 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn.de und in unserem Liveticker.

