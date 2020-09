Schon eine ganze Weile ist die 4. Staffel von "Germany's next Topmodel" her. Damals saßen noch Modelagent Peyman Amin und Casting-Direktor Rolf Scheider Heidi Klum zur Seite, das war 2009. Zu diesem Zeitpunkt war Mandy 21 Jahre alt. Viel hat sich seitdem in ihrem Leben getan. Aber zwei Dinge sind gleich geblieben: Sie ist immer noch Model und ihr Freund, bzw. Mann, heißt immer noch Philipp.

Was wurde aus Mandy Bork?

Die Blondine ist nach "Germany's next Topmodel" erfolgreich als Model, aber vor allem auch als Influencerin unterwegs. In einem Interview erinnert sich Mandy an ihre Zeit bei GNTM: "Ich würde aber immer wieder mitmachen. Es war eine harte Schule, durch die wir gegangen sind, sie war aber wichtig und gut für mich. (…) Heute kann ich vom Modeln leben."

Auf Instagram unterhält sie ihre 161.000 Abonnenten mit Fashion-Shots vor atemberaubenden Kulissen, Bikinibildern und Bildergalerien von ihrem Hund Django. Ein Bild hat ihre Follower aber besonders interessiert: Es zeigt Mandy in einem kurzen, weißen (Hochzeits-)Kleid.

Ex-GNTM-Model heiratet Langzeitfreund

Am 5. September hat sich das Paar das Ja-Wort gegeben. Stolz postet die frischgebackene Ehefrau auf Instagram: "Mr und Mrs, jede Liebesgeschichte ist schön, aber unsere gefällt mir am besten: 05.09.20 war nicht nur unser Hochzeitstag, es war auch unser 11. Jahrestag. Für alle war es so ein verrücktes Jahr, mit so vielen Höhen und Tiefen. Das macht es umso mehr besonders, diesen wunderschönen Tag mit unserer Familie und engsten Freunden zu feiern. Ich kann es kaum erwarten den Rest meines Lebens als deine Frau zu verbringen."

Bei den traumhaften Hochzeitsbildern seiner Jetzt-Ehefrau, kann Philipp dem vermutlich nur zustimmen: In einem simplen schulterfreien und kurzen Hochzeitskleid lächelt Mandy über ihre linke Schulter. Auch Hund Django ist auf ihren Hochzeitsbildern zu sehen. Ihren Ehemann Philipp sieht man jedoch nur von hinten. Über ihn ist bis jetzt nicht viel bekannt. Mandy hält ihr Privatleben, nun ja, privat. Auch in den sozialen Medien gibt es kein Foto von den beiden als Paar. Schade, aber Bilder, auf denen nur Mandy zu sehen ist, schauen wir uns auch gerne an.

