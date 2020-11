Die Ex-GNTM-Kandidatin Sara Leutenegger ist Mutter geworden und teilt ihr erstes Familienvideo auf Instagram mit ihren Followern.

Sara Leutenegger und Ex-Bachelor Lorenzo werden Eltern

Mit dem Titel "Love of our Life" – Liebe unseres Lebens postete Sarah ein Video, das die kleine Faust ihres Sohnes in ihrer und der Hand ihres Mannes zeigte. Ein süßer Gruß an ihre Fans und Follower, dass ihr Sohn nun auf der Welt sei.

Geburt per Kaiserschnitt

Schon im Juni hatte das Paar überglücklich Syaras Schwangerschaft verkündet und gleichzeitig das Geschlecht ihres Kindes verraten. Jetzt kam ihr Sohn Lio Antonio per Kaiserschnitt zur Welt. In einem Interview verriet Sara: ""Die Geburt lief etwas anders als geplant. Ich wolle natürlich gebären, aber weil meine Blutwerte nicht optimal waren, haben wir mit dem Arzt entschieden, dass wir doch lieber einen Kaiserschnitt machen."

Jetzt geht es der jungen Familie gut und sie können sich ganz in Ruhe erstmal kennenlernen.

