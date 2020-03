Beim Fotoshooting in der neunten Folge "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" bringt die Modelchefin Heidi Klum mit ihren Topmodel-Anwärterinnen Farbe in die kalifornische Wüste. In strahlend weißen Festival-Outfits springen die GNTM-Anwärterinnen vor der Kamera von Fashion-Fotograf Kristian Schuller durch explodierende Farbwolken.

Kristian Schuller will Action und Ausdruck

Der ehemalige GNTM-Juror ist gerade für seine anspruchsvollen Shootings bekannt und legt gleichzeitig auf Umweltverträglickeit wert: Die bunten Farben sind absolut Bio und somit ökologisch abbaubar. "Man muss auf sehr viele Dinge gleichzeitig achten", stellt Julia P. fest. Shooting-Partnerin Anastasia ergänzt: "Man muss vor allem das Gesicht unter Kontrolle haben, trotz des vielen Puders." Welches Nachwuchs-Model kann beim Fotoshooting mit einem fokussierten Blick überzeugen und wer verliert in der bunten Farbwolke die Orientierung?

Dancing with Eva Max: Models performen mit Superstar

Für diesen Entscheidungswalk müssen die GNTM-Anwärterinnen nicht nur ihr Können auf dem Laufsteg beweisen, sie müssen eine komplette Tanzchoreografie performen. Heidi Klum: "Mir ist es wichtig, dass die Mädchen dabei Selbstbewusstsein und auch Sexappeal ausstrahlen können. Wer es nicht schafft, seine eigene Unsicherheit zu überspielen, hat keine Chance im Modelbusiness."

Das Besondere an dieser Performance: Die Topmodel-Anwärterinnen tanzen nicht nur zu dem Song "Torn" von Ava Max, sie stehen mit der US-amerikanischen Künstlerin direkt auf einer Bühne.

Selbstbewusstsein und Rhythmusgefühl sind entscheidend

Als Gastjuror nimmt Kristian Schuller an Heidi Klums Seite Platz. Bei GNTM-Model Larissa macht sich kurz vor der Show Nervosität breit: "Ich bin natürlich total aufgeregt, heute geht es um alles oder nichts." Welche Topmodel-Anwärterin tanzt sich mit Selbstbewusstsein und Körpergefühl in die nächste Runde und wer muss nach seiner Performance abtanzen?

