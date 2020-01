Alina ist eine der Kandidatinnen, die sich 2020 den Titel "Germany’s next Topmodel" schnappen möchten. Was ihr Freund Emmanuel Mbende damit zu tun hat und wie es ist, die Freundin eines Fußballspielers zu sein, verrät sie im Interview.

GNTM-Alina: "Ich habe das Gefühl, dass man immer unter den Teppich gekehrt wird mit vielen anderen blonden Dummchen"

Alina von "Germany’s next Topmodel" 2020 mag den Begriff "Spielerfrau" nicht. Vor allem möchte Alina nicht als "blondes Dummchen" wahrgenommen werden, wie sie selbst sagt: "Ich finde das typische Spielerfrau-Klischee ziemlich unnötig, weil Fußball ein normaler Job ist, wie andere auch. Ich verdiene mein eigenes Geld, ich studiere, um später auf eigenen Beinen stehen zu können. Ich lasse mich da in keine Schublade stecken."

Wer ist Alinas Freund Emmanuel Mbende?

Alinas Freund Emmanuel Mbende ist 23 Jahre alt, wurde 1996 in Kamerun geboren und zog im Jahr 2006 mit seinen Eltern nach Deutschland. Seine Karriere als Fußballspieler begann in der Jugend des SC Weitmar 45. Nach etlichen Wechseln zog es ihn schließlich auf die italienische Insel Sizilien, wo er seit 2019 für den Fußball-Club Catania Calcio spielt.

Vor eineinhalb Jahren lernte sich das Paar kennen und führt seitdem eine Fernbeziehung. Dass Mbende seine Freundin trotz der Entfernung unterstützt, wo er nur kann, ist für ihn selbstverständlich. So auch bei der Anmeldung für GNTM 2020: "Sie war sich unsicher, ob sie teilnehmen soll. Da dachte ich, dass ich ihr das Gefühl gebe, dass sie da relativ weit kommen kann. Ich bin froh, dass sie auf mich gehört hat."

GNTM-Alina: "Man muss manchmal wegen der Fernbeziehung zurückstecken"

Trotzdem sei die Fernbeziehung schwer, berichtet Alina. Manchmal müsse man deswegen zurückstecken. Dennoch bleibt sie optimistisch: "Es läuft so ab, dass wir ganz viel facetimen und versuchen uns so oft wie möglich zu treffen. Das ist nicht immer so einfach, dass man sich nicht so oft sehen kann. Aber man wusste ja von Anfang an, worauf man sich einlässt. Es gibt immer Mittel und Wege sich zu sehen."

Wie sich Alina bei "Germany’s next Topmodel" schlagen wird, erfährst du ab dem 30. Januar um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Live-Ticker und auf Joyn.

