In der dritten Woche bei "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" gab es viel nackte Haut zu sehen. Beim Nacktshooting mit Fotografin Vicky Lawton zeigten sich die Nachwuchs-Models sehr freizügig. Auch Alina posierte nackt auf einem Pferd am Strand. Doch was sagt ihr Freund dazu?