Eine Achterbahnfahrt der Gefühle wartet auf die Mädchen von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" in dieser Woche. Ein zweites Nacktshooting steht an und die Ansprüche von Heidi Klum sind hoch.

Farbenfrohes Set für einen guten Zweck

Ein Meer aus bunten Luftballons erwartet die Topmodel-Anwärterinnen am Set für das Fotoshooting. Und auch Starfotograf Brian Bowen Smith freut sich auf Modelchefin Heidi und die Mädchen. Jede Einzelne darf sich in einer Luftballon-Farbwelt austoben und posieren." Wir machen einen Kalender mit 12 Monaten und allen Models", erklärt der Werbe- und Kunstfotograf. Sinnlich und ästhetisch sollen die Bilder am Ende aussehen.

Brian Bowen Smith zum zweiten Mal bei GNTM

Für ein aufregendes Shooting sorgte der US-Amerikaner schon bereits in der letzten Staffel von 2019. Im Zirkus-Stil sollten die Nachwuchs-Models mit einer Schlange vor der Kamera posieren und viel Sexappeal zeigen.

Viel nackte Haut und jede Menge Luftballons

In Folge 12 fotografiert er nicht nur jedes Model für einen Monat einzeln, sondern schießt am Ende noch zwei Gruppenfotos und das Coverbild. Für die Mädchen ist das eine Herausforderung. Auch Brian Bowen Smith muss sich konzentrieren und das passende Foto machen. Am Ende steht die Top Ten in einer Reihe, verdeckt mit weißen Luftballons ihre intimen Körperzonen und strahlt für die Kamera. Der Erlös des Kalenders geht an die amerikanische Stiftung für AIDS-Forschung.

Wie die Nachwuchs-Models mit dem Nackt-Shooting und Brian Bowen Smith zurechtkommen, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

