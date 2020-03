Von einem Casting zu anderen hetzen, sich bei den Designern vorstellen und von sich überzeugen – Das sind die Aufgaben der "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen in dieser Woche. Namhafte Modeschöpfer wie Wolfgang Joop, Marcel Ostertag oder Anja Gockel suchen nach Models für die Berlin Fashion Week.

GNTM-Models laufen auf der Berlin Fashion Week

"Today is a special day. Es ist meine erste Kollektion, für die ich wirklich die Zeit hatte, die eine Kollektion braucht. Dafür suche ich selbstbewusste, coole Mädchen“, sagt Designer Wolfgang Joop in der achten Folge „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“. Während der Berliner Fashion Week lädt der ehemalige GNTM-Juror die Topmodel-Anwärterinnen zum Casting in sein Potsdamer Atelier. "Der Joop-Job würde mir alles bedeuten. Endlich einen Job zu bekommen, wäre der absolute Wahnsinn“, hofft Sarah P. Die Runway-Show für den Designer ist nicht die einzige Chance auf einen Job.

Casting-Stress in Berlin

Es geht beim Casting-Marathon quer durch die deutsche Hauptstadt. Heidi Klum: "Ich möchte sehen, wie sich meine Mädchen schlagen, wenn es um echte Jobs geht. Ein Model ohne Job ist kein Model.“ Nur wer Designer und Kunden bei den verschiedenen Castings von sich begeistert, kann der Modelchefin beweisen, wirklich das Zeug zum Topmodel zu haben. Aber welche GNTM-Anwärterin wird von den Kunden gebucht und wer muss ohne Job um ihr Weiterkommen bangen?

Sparkly and Fabulous: Heidis Models laufen ihre zweite große Modenschau für Designer Christian Cowan

Paillettenbesetzte Overalls und bunte Federröcke – die extravagante Mode von Christian Cowan wird von Stars wie Lady Gaga, Naomi Campbell und Jennifer Lopez getragen. Jetzt stattet er Heidi Klums Models für den Entscheidungswalk aus. Die GNTM-Models laufen in den Kreationen des britischen Designers ihre zweite große Modenschau vor Publikum.

GNTM-Models dürfen sich über Geschenke freuen

Bevor der große Casting-Marathon in Berlin beginnt, wartet im Modelloft noch eine besondere Überraschung auf die Topmodel-Anwärterinnen: Goldene Make-Up-Spiegel, Detangler-Haarbürsten und weitere coole GNTM-Produkte, die ihnen den Modelalltag erleichtern werden – perfekt für die lange Reise von Los Angeles in die deutsche Hauptstadt! Auch GNTM-Fans können sich freuen: Die Produkte gibt es ab Donnerstag zum Start der achten Folge auf der Webseite zu kaufen. Hier sind schon jetzt unter anderem der GNTM-Hoodie und das GNTM-Shirt im bunten Tie-Dye-Muster erhältlich.

Nikeata Thompson ist Catwalktraining und Gastjurorin

Für die Bewertung der Walks hat sich Heidi Klum doppelte Unterstützung an ihre Seite geholt: Neben dem Modeschöpfer selbst, nimmt Catwalk-Trainerin Nikeata Thompson auf dem Gastjuroren-Stuhl Platz. Die Tänzerin macht ihre Erwartungen an die Topmodel-Anwärterinnen deutlich: "Ich achte auf den Walk. Wenn man Designer-Outfits trägt, muss man es dementsprechend präsentieren.“

Überraschung am Ende des Laufstegs

Was die GNTM-Models nicht wissen: "Am Ende des Catwalks wartet der bekannte Fashion-Fotograf Robert Erdmann. Er wird sie heute während der Fashionshow fotografieren. Shooting und Catwalk finden heute sozusagen gleichzeitig statt“, sagt Heidi Klum.

Welche GNTM-Anwärterin kann die Modelchefin und ihre Gastjuroren in den extravaganten Designerstücken begeistern und wer muss die Heimreise antreten?

Du hast heute nicht die Möglichkeit, Folge 8 im TV oder bei Joyn zu verfolgen? Dann kannst du alle Entwicklungen im Live-Ticker nachlesen.

Das könnte dich auch interessieren: