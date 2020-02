Bei "Germany's next Topmodel" 2020 lädt Heidi Klum in jeder Folge einen neuen Gast-Juror zu sich ein, der ihr bei der Beurteilung der Mädchen zur Seite steht. Diese Woche sind es gleich zwei: Die Designer "The Blonds" stelle nicht nur die Outfits für den Catwalk, sondern unterstützen Heidi auch bei der schwierigen Entscheidung, welche Models in die nächste Runde kommen.

Eine Ehre für Designer-Duo "The Blonds"

Die beiden Designer sind normalerweise auf internationalen Laufstegen unterwegs. Hinter dem Label "The Blonds" stecken Phillipe und David Blond, zwei New Yorker Modeschöpfer, die sich sehr über Heidis Einladung in die Show gefreut haben. "Von Heidi Klum eingeladen worden zu sein, eine der atemberaubendsten Frauen der Welt, ist einfach toll," erzählt David. Auch neben der Arbeit im Modebusiness sind die beiden ein Paar und ein echtes Dreamteam.

Und auch von den Nachwuchs-Models sind sie begeistert: "Wir freuen uns darüber, die Mädchen am Anfang ihrer Karriere kennenlernen zu dürfen und ihnen unter Umständen bei ihrem Karrierestart behilflich sein zu können," fährt David fort. "Spannend, denn keiner weiß, wo es die Mädchen noch hingeschlagen wird."

Individuelle Designerstücke für Promis

"The Blonds" designen High-Fashion-Outfits für Stars wie Katy Perry, Camila Cabello, Beyoncé und Madonna. Ihre individuellen Roben leben von bunten Stoffen, vielen Perlen und Glitzer. Auch die GNTM-Kandidatinnen sind völlig aus dem Häuschen und freuen sich über heißen Bodys, Kleider und hohen Stiefel. "Voll crazy, voll die verrückten Sachen. Einfach nur geil," strahlt Mareike.

Wie Gast-Juroren "The Blonds" die Nachwuchsmodels von GNTM 2020 wohl bewerten werden?

