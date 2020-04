"Nur eine kann 'Germany's next Topmodel 2020' werden!" Natürlich kämpfen alle Kandidatinnen um den Sieg, doch die Models sind nicht nur Konkurrentinnen. Vor allem zwischen Lijana und Larissa ist eine enge Freundschaft in den letzten Wochen entstanden.

Zusammen sind sie noch stärker

Larissa und Lijana gibt es momentan nur noch im Doppelpack. Es scheint, als hätten sich die beiden Topmodel-Anwärterinnen gesucht und gefunden. "Wir sind exakt gleich", erklärt Lijana im Interview mit dem Lifestyle-Magazin red. "Ich habe sie jetzt schon ganz doll lieb." Larissa sieht es genauso: "Das kann ich nur zurückgeben. Ich meine, wir sind irgendwie ein und dieselbe Person."

Larissa und Lijana vs. die anderen Models?

Bei strahlendem Sonnenschein am Venice Beach hüpfen die Freundinnen umher, drehen sich im Kreis und grinsen um die Wette. In Staffel 15 gehören sie wohl zu den auffälligsten Kandidatinnen. Und sie schirmen sich immer mehr von den anderen ab, konzentrieren sich auf sich selbst. Angst, dass sie bald nur noch zu zweit dastehen könnten, haben die beiden Freundinnen nicht.

Freundschaft auch nach der 15. Staffel GNTM

Die Hälfte der Staffel ist bereits vorbei. Auch wenn der Druck auf die Nachwuchs-Models immer größer wird und bei vielen nur noch der Wunsch nach dem Finale im Kopf ist, denken die Freundinnen auch an die Zeit nach "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum". "Ich würde sagen, dass Larissa die einzige ist, die ich wirklich auf meinen weiteren Lebensweg mitnehmen und nicht mehr in meinem Leben missen möchte", kommentiert Lijana ihre Freundschaft zu Larissa. Beide lächeln sich an und freuen sich.

