"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Malin ist 21 Jahre alt und wohnt in Berlin. Dort lebt sie nicht nur gemeinsam mit ihren drei Ratten, sondern auch mit ihrem Ehemann Till. Dieser ist mit 39 Jahren deutlich älter ist als sie.

Den Altersunterschied von 18 Jahren merke man aber gar nicht, wenn man beide zusammen sieht, sagt die Topmodel-Anwärterin im Interview. Seit über fünf Jahren sind sie ein Paar, seit zwei Jahren verheiratet. Die Eheschließung war etwas Besonderes: Malin und ihr Traummann feierten eine Piraten-Hochzeit.

Die beiden sind nach wie vor sehr glücklich miteinander: "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue nichts."

Malin und ihr Mann sind in der gleichen Band

Und sie teilen eine große Leidenschaft. Die 21-Jährige ist Teil der Band "The Knorke", die hauptsächlich Rock-, Metal- und Punkmusik macht. Auch ihr Ehemann ist ein Mitglied. Im Interview erklärt die Topmodel-Anwärterin: "Meine Band besteht aus Männern. Ich bin der einzige Mann, der keinen Bart hat."

Malin freut sich sehr auf GNTM 2020

Über ihre Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" 2020 ist das Nachwuchsmodel sehr glücklich. Malin möchte sich auf verschiedene Arten und Weisen ausleben und das TV-Format von und mit Heidi Klum bietet ihr diese Möglichkeit.

Modeln sei ähnlich wie schauspielern, findet die Topmodel-Anwärterin: "Man geht in eine Rolle und man versucht sich so sehr in diese Rolle zu versetzen, dass man das ausstrahlt."

Ob Malin ihre Bühnenerfahrung bei GNTM 2020 weiterhelfen wird und wie sie sich im Vergleich zu ihren Rivalinnen schlägt, siehst du ab dem 30. Januar 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Donnerstag gibt es um die gleich Uhrzeit eine neue Folge.

