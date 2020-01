Mareike ist 24 Jahre alt und wohnt in Berlin. Die Kandidatin von "Germany's next Topmodel" 2020 beschreibt sich selbst als laut, extrovertiert und "immer voll verrückt". Ihr Charakter spiegelt sich scheinbar auch in ihrem Aussehen wider, denn ihre Haut ist fast lückenlos mit Tattoos verziert.

Für das Geld hat sie viel gearbeitet

Ihre Tattoos sind jedoch nicht dazu da, um aufzufallen, wie Mareike im Interview erklärt. Denn das würde sie mit ihrem quirligen Charakter ohnehin schon tun. Ihr gefällt die Kunstform, sie findet sie schön und folgt dabei einem Konzept: Auf ihrer rechten Körperhälfte sind Waldmotive und -tiere zu sehen, auf der linken Hälfte Wasserlebewesen und alte Seemanns-Tattoos.

Beinahe Mareikes gesamter Körper ist bedeckt, nur ihre Brüste und ihr rechter Fuß sind noch untätowiert, wie sie lachend erzählt. Das Geld für die zahlreichen Bilder hat sie sich über die Jahre erarbeitet. Sie jobbte in einem Café, in einem Skate-Shop, modelte und verdiente Geld mit dem Upcycling von Vintage-Kleidungsstücken.

Mareike ist mit einer Botschaft bei GNTM

Bei "Germany's next Topmodel" 2020 macht die Berlinerin mit, um etwas zu beweisen: "Du kannst so aussehen, wie du möchtest. Du kannst so verrückt sein, wie du möchtest. Und du kannst trotzdem schön sein!", sagt sie mit Überzeugung.

Wie sich Mareike bei den GNTM schlagen wird, siehst du ab dem 30. Januar 2020 jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

