In Folge 13 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" geht es hoch hinaus. Die Nachwuchs-Models müssen für ihr Foto in die nächste Runde einen Sprung absolvieren und während des Flugs posieren. Nicht alle sind mutig genug. Bei Lijana fließen am Set die Tränen.

3, 2, 1, und Sprung!

In einer kahlen Halle in Los Angeles empfangen Modelchefin Heidi Klum und der indisch-amerikanische Modefotograf Vijat Mohindra die neun GNTM-Kandidatinnen. Heute steht das Höhen-Shooting auf dem Programm. "Meine Mädchen müssen sich heute aus fünf Metern Höhe in den Abgrund stürzen", erklärt Heidi. In der Flugphase müssen sie dann noch gleichzeitig für die Kamera posieren. Keine leichte Aufgabe!

GNTM-Lijana hat Höhenangst

Als Lijana im rosa Outfit und blonder Perücke auf dem Absprungturm steht und nach unten sieht, schreckt sie gleich wieder zurück. "Höhe ist nicht mein Ding", kommentiert sie. Schon hinter der Bühne fließen die Tränen und Mitstreiterin Larissa tröstet sie. Die Angst ist der 23-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Sie hat nicht nur Panik vor dem Sprung, sondern auch davor, dass sie in dieser Woche rausfliegen könnte, wenn sie hier scheitert.

Ob Lijana den Sprung in die Tiefe wagt und wie sich die anderen GNTM-Kandidatinnen beim Höhen-Shooting schlagen, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de

Du kannst nicht vor dem Fernseher live dabei sein? Dann schau dir unseren Live-Ticker an!

Das könnte dich auch interessieren: