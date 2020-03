Wenn bei "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" Kristian Schuller ans Set kommt, wissen die Models schon, es wird anspruchsvoll. Vor allem dieses Jahr können sich die Topmodel-Anwärterinnen auf etwas gefasst machen. Denn: der Fotograf wird die Models nicht nur beim Berg-Shooting genau unter die Lupe nehmen, sondern auch beim Entscheidungswalk – als Gast-Juror.

Wer ist Kristian Schuller?

Geboren wird Kristian in Rumänien. Das Land verlässt er jedoch bereits in jungen Jahren und wandert, zusammen mit seiner Familie, nach Berlin aus. Dort studiert er an der Universität der Künste und nimmt unter andrem an Kursen der Designerin Vivienne Westwood und des Photographen F.C. Gundlach teil. Nach seinem Studium begann er für Condé Nast Publications in London zu arbeiten. Ab dem Zeitpunkt an kollaborierte er mit zahlreichen Modemagazinen und Werbekunden. Zum Beispiel stand auch Penelope Cruz für den Campari Kalender 2013 für Schuller Model.

GNTM 2020: Bergshooting mit Kristian Schuller

Auch dieses Mal wird der Fotograf seinem Ruf gerecht und hat sich für die GNTM 2020 Models ein herausforderndes Shooting überlegt. Doch nicht jede Kandidatin teilt seine Begeisterung: "Man muss springen und immer die Augen offen lassen. Egal was reinkommt. Ich habe sch*** Puder in meinem Gesicht. Ich habe es drei Mal in mein Auge bekommen", flucht Tamara nach dem Shooting lautstark.

Was die Blondine so wütend werden lässt? Für das Shooting in Folge 9 dürfen die Models in schneeweiße, Festival-taugliche Kleider schlüpfen. Doch der schöne Schein trügt: Statt von warmem Wind und Sonne, werden die Models von einer Windmaschine und farbigem Pulver empfangen. Und das brennt ganz schön, wenn es in die Augen kommt.

Nur eine kann "Germany’s next Topmodel" werden

Obwohl die 15. Staffel so harmonisch begonnen hat, ist davon nicht mehr so viel zu spüren. Damit wird das bevorstehende Shooting zu einer noch größeren Herausforderung. Die Models stehen nämlich nicht alleine vor der Kamera, sondern müssen sich in 3er und 4er Gruppen in Szene setzten. Wer hier nicht in der Masse untergehen will, muss Präsenz zeigen. Auch Lijana weiß: "Das Wichtigste beim Gruppenshooting ist, dass man einfach den Fokus bei sich behält. Man möchte am besten darauf aussehen und Heidi beeindrucken, und nicht die anderen."

