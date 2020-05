Der Personality Award geht an Tamara

Heidi Klum hat in der 15. Staffel die 16 GNTM-Kandidatinnen aus der Top 20, die nicht im Finale stehen, für den Personality Award nominiert. So konnten die Zuschauer im Voting frei wählen, welches Model sie mit ihrer Persönlichkeit am meisten überzeugt hat.

GNTM 2020 konnte sie nicht mehr für sich entscheiden, nun lassen die Zuschauer ihr aber eine ganz besondere Ehre zukommen: Tamara gewinnt im Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" den Personality Award. Die heutige Backstage-Moderatorin freut sich sehr über ihre Auszeichnung und bedankt sich bei ihren Fans.

Wer gewinnt GNTM 2020?

Aber wer wird nun "Germany's next Topmodel" 2020? Jacky und Sarah dürfen sich weiter Hoffnungen auf den Sieg machen - auch, wenn sie den Personality Award an Tamara abgeben müssen. Bald steht die Gewinnerin von GNTM 2020 fest! Auf ProSieben und auf Joyn kannst du das große Finale live verfolgen. Du kannst nicht vor dem Fernseher dabei sein? Mit unserem Live-Ticker verpasst du garantiert nichts. Schau doch vorbei!

