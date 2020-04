In Folge 10 geht es bei GNTM 2020 hoch her: Die Models müssen bei einem Western-Dreh ihre Schauspielkünste unter Beweis stellen. In Zweierteams eingeteilt, sollen sie dabei Texte aufsagen und Stunts vollführen. Alles im Setting einer Barschlägerei wie im Wilden Westen.

Dabei sind Bianca und Sarah P. ein Team. Ihre Story: die selbstverliebte beste Freundin. Kurz vor dem Dreh zeigt sich Bianca noch zuversichtlich: "Ich würde schon sagen, ich hab' so ein bisschen schauspielerisches Talent. Ich war früher immer in der Theater-AG in der Schule."

Bianca hat Probleme mit dem Text

Doch dann fängt der Dreh an und direkt nach den ersten Sätzen hat Bianca einen Texthänger, der sie aus der Bahn wirft. Woher der kam, erklärt sie sich so: "Sarahs Text hat überhaupt nicht gesessen. Dann konnte ich nicht wirklich direkt drauf aufbauen, mir sind keine Worte eingefallen. Ich hatte einen totalen Blackout."

Heidi Klum will mehr

Auch als sie sich textlich wieder gefangen hat, überzeugen die beiden Heidi nicht so recht. Nach dem Dreh meint Heidi zu ihnen: "Das war ein bisschen schwach", sie hätten nicht sehr viel aus dem Ganzen herausgeholt.

Bianca und ihre zweite Chance

Kein guter Start in die Woche, doch Bianca will ihre zweite Chance beim Eliminationwalk nutzen: "Es ist mir sehr wichtig, dass ich jetzt mit meiner Performance noch mal überzeugen kann", also will sie beim Lipsync-Walk alles geben.

Das Model hat für den Walk Nicki Minajs Song "Super Bass" bekommen, mit einem schnellen Rap-Part am Anfang. "So schnell, wie die Wörter da rausgeschossen kommen, kann man gar nicht zu den Wörtern irgendwelche Gestiken machen", findet sie und tut sich zu Anfang schwer, zu performen.

Wird Bianca gehen müssen?

Doch später hat sie ein gutes Gefühl, denn im Refrain kann sie sich wieder mehr zur Musik bewegen. "Ich hab' mich pudelwohl gefühlt und ein gutes Bauchgefühl, jetzt nach dem Entscheidungswalk", doch Heidi sieht das anders, wie sie ihr während der Entscheidung mitteilt: "Bianca, es war nicht unbedingt deine Woche."

Beim Dreh kritisiert das Topmodel, dass sich Bianca komplett aus der Rolle hat bringen lassen. Jeremy Scott urteilt zu ihrem Walk: "Leider war dein 'Super Bass', nicht so super". Bianca konnte also weder bei dem Actiondreh, noch beim Entscheidungswalk von sich überzeugen und ist damit leider raus.

Bianca ist raus – ein Traum platzt

Sie ist nicht mehr Teil von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" und lässt ihrer Enttäuschung freien Lauf. Unter Tränen sagt sie: "Es war echt immer mein Traum im Finale zu stehen", doch jetzt sei der Traum wie eine Seifenblase geplatzt.

Wie es für die anderen Nachwuchsmodels in der nächsten Woche weitergeht, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de. Bis dahin kannst du in unserem Live-Ticker nachlesen, was in den bisherigen Episoden passiert ist.

Das könnte dich auch interessieren: