Hauptdarstellerin Ellen Pompeo wird der Serie "Grey's Anatomy" auch in Staffel 16 und 17 erhalten bleiben, ihr Vertrag wurde bis 2021 verlängert, wie ABC im Mai 2019 nun offiziell bestätigt hat. Auch Serien-Verantwortliche Krista Vernoff bleibt dem Team weiterhin erhalten.

Hauptcast wird in Staffel 16 + 17 erweitert

Wie die US Website Deadline exklusiv berichtet, wird der "Grey's Anatomy"-Hauptcast in der kommenden Staffel aufgestockt. So sollen die Fanlieblinge Chris Carmack, Jake Borelli und Greg German für die Handlung immer wichtiger werden und eine größere Rolle bekommen.

Carmack zeigte sich auf Twitter bereits stolz über seine Beförderung und erhielt auf seinen Post zahlreichen Zuspruch von Fans der Serie. Ein Facebook Clip der offiziellen "Grey's Anatomy" US Seite sammelte über 77.000 Likes ein. Die genauen Ausstrahlungstermine der neuen Staffel, stehen aktuell weder für die USA noch für Deutschland im Detail fest.

Aktuell strahlt ProSieben die 15. Staffel in Deutschland aus. Jeden Mittwoch läuft um 20:15 eine neue Folge. Alle aktuellen Episoden können nach TV Ausstrahlung in voller Länge online gestreamt werden, ohne Anmeldung und natürlich kostenlos