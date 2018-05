B-Team: Diese bekannten Gesichter aus "Grey's Anatomy" spielen mit

"Grey's Anatomy - B-Team" bietet nicht nur einen exklusiven Blick auf die neuen "Interns" - den man im TV nicht bekommt - sondern glänzt auch mit einigen Gastauftritten aus der Stammbesetzung der Mutterserie "Grey's Anatomy". So zeigt Miranda Bailey als knallharte Ausbilderin den Frischlingen von Anfang an, wo es lang geht und macht ihrem alten Spitznamen - "Der Nazi" - alle Ehre. Dr. Richard Webber muss sich eine all zu aufdringliche Jungärztin vom Leibe halten und auch Alex Karev und Owen Hunt geben sich die Ehre.

Regiedebut für Sarah Drew

Bei "Grey's Anatomy" ist es ja quasi Tradition, dass altgediente Schauspieler auch ihre Chance bei der Regie erhalten. So haben unter anderem Owen-Darsteller Kevin McKidd und Meredith-Darstellerin Ellen Pompeo schon für ganze Folgen der Serie die Regie übernommen. Bei "B-Team" hat nun auch Fan-Liebling Sarah Drew ihre Chance hinter der Kamera bekommen und eindrucksvoll genutzt. In "Grey's Anatomy" verkörpert die 37-jährige normalerweise Dr. April Kepner.

ProSieben holt Grey's Anatomy Webserie nach Deutschland

In den USA lief B-Team in der Midseason Pause der 14. Staffel. ProSieben.de ließ die sechs online exklusiven Folgen synchronisieren.

Ab Mittwoch den 23. Mai können Fans der Serie nun die Folgen auf deutsch im Stream auf ProSieben.de und in der ProSieben App online ansehen - natürlich kostenlos.