Die 14. Staffel hat uns bislang Folge für Folge in große Aufregung versetzt und uns an unsere emotionalen Grenzen gebracht: Sei es das plötzliche Auftauchen von Paul Stadler, Jo Wilsons Ex-Mann, vor dem sie geflohen ist, der ominöse Hacker-Angriff oder der Gehirntumor von Amelia Shepherd. Die Fans haben eine kurze Verschnaufpause das Geschehene zu verarbeiten, denn: Am 18. Juli geht es mit Staffel 14 weiter!

Das Mid-Season-Finale war hochspannend

Die letzte Folge vor der Sommerpause hat uns endlich Antwort auf viele Fragen gegeben: Was hat Paul Stadlers Auftauchen zu bedeuten? Wird sich das Krankenhaus von dem Hack-Angriff wieder erholen? Und was geht denn nun wirklich zwischen Jackson und Maggie?

Nicht genug von „Grey’s Anatomy“? „Post-OP“ und „B-Team“ streamen

Bis zum 18. Juli dauert es dir noch zu lange? Keine Sorge, du musst nicht komplett auf deine Lieblingsserie verzichten. Die webexklusiven Folgen von „Grey’s Anatomy: Post-Op“ versorgen dich mit allen spannenden Hintergrundinfos zur Serie. „B-Team“ hingegen ist eine eigene kleine Webserie, die den tollpatschigen neuen Assistenzärzten an ihrem ersten Arbeitstag folgt. Natürlich mit dabei: Unser geliebter Grey’s Cast!

Die aktuellen Folgen immer Online

Damit ihr pünktlich am 18. Juli auf dem neuesten Stand seid: Die aktuellen Folgen kannst du immer sieben Tage nach TV-Ausstrahlung in voller Länge auf Prosieben.de und in der ProSieben App kostenlos streamen!

