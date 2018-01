Jetzt ist es raus: Hilarie Burton mischt das Seattle Grace auf! Der hübsche Neuzugang ergatterte sich direkt eine Hauptrolle bei "Grey's Anatomy" und wird bald an der Seite von Patrick Dempsey eine Schädel-und Gesichtsspezialistin spielen.

Jetzt per E-Mail teilen

© getty-AFP

Einige von euch werden Hilarie Burton wahrscheinlich schon kennen: Die US-Schauspielerin wurde als Peyton Sawyer in der Serie "One Tree Hill" bekannt. Jetzt geht es aus der Kleinstadt Tree Hill nach Seattle. Ihr Debüt gibt Burton in der 22. Folge der neunten Staffel.

Tipps zur neuen Rolle hat der Serien-Star bestimmt schon eine Menge bekommen. Mit Jeffrey Dean Morgan hat sie sich nämlich nicht nur den perfekten Mann, sondern auch gleich einen richtigen "Grey's Anatomy"-Profi geangelt.

Euch kommt der Name bekannt vor? Das liegt daran, dass wir ihn alsDenny Duquette an der Seite von Izzie Stevens wohl niemals vergessen werden. Denn Jeffrey Morgan spielte von 2006 bis 2009 selbst bei "Grey's Anatomy" mit, zeigte danach aber auch in Filmen wie "P.S. Ich Liebe Dich" seine romantische Seite.

Doch zurück zu seiner hübschen Freundin: Während die amerikanischen Grey's-Fans Hilarie Burton schon im Mai das erste Mal in ihrer neuen Rolle sehen, müssen wir uns noch ein wenig gedulden: ProSieben schickt unsere Lieblingsärzte nämlich diesen Mittwoch nach der 14. Folge "Pegasus" erst einmal in die wohlverdiente Sommerpause...

Wir freuen uns trotzdem schon jetzt auf frischen Wind im Seattle Grace. Wie findet ihr den hübschen Neuzugang?