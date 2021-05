Darum geht's heute Abend

In der heutigen Folge von "JENKE. CRIME." dreht sich alles um den 42-jährigen Philip Schlaffer. Der gebürtige Lübecker wuchs in gutbürgerlichen Verhältnissen auf, rutschte jedoch in seiner frühen Jugend in die Neonazi-Szene ab. Der heutige Buddhist und Anti-Gewalt-Trainer wurde mit der Zeit zu einem der berühmt-berüchtigtsten Neonazis und galt in der Szene als Geschäftemacher.

"JENKE. CRIME.": Wann und wo läuft Folge 2?

Was Philip zu seiner persönlichen Geschichte und seiner Rehabilitation zu erzählen hat, verrät er heute Abend. Aber wann läuft die zweite Folge von "JENKE. CRIME." überhaupt? Die Sendung wird am Montag, den 11. Mai 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn ausgestrahlt.

Die weiteren Folgen laufen mit wechselnden Protagonisten immer montags pünktlich zur Prime-Time ebenfalls auf ProSieben und auf Joyn.

So siehst du die Sendung im Live-Stream

Willst du unbedingt wissen, welche spannenden Details Jenke von Wilmsdorff dem wegen illegalen Drogenhandels rechtskräftig verurteilten Philip Schlaffer entlocken kann? Auch ohne ein eigenes Fernsehgerät ist das kein Problem. Du kannst "JENKE. CRIME." von überall kostenlos und legal online im Live-Stream sehen. Dafür brauchst du nur ein Smartphone, ein Tablet oder einen PC.

>>> Zum Live-Stream <<<

Außerdem läuft die Sendung natürlich parallel im Stream auf Joyn.

