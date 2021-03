Alle Infos zum Start, den Sendezeiten und zur Show im Überblick

Joko und Klaas wollen eins: Gegen ProSieben gewinnen. Doch siegessicher dürfen sie dabei nie sein. Die Stars, die der Sender als Gegner:innen auffährt, haben einiges auf dem Kasten und machen es Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht leicht.

Die Stars in Staffel 4

Endlich ist auch bekannt, wer dem Duo in diesem Jahr das Leben schwer machen wird. Dabei sind Sportler, Moderator:innen, Schauspieler:innen, Sänger:innen, Comedians, Entertainer und andere bekannte TV-Gesichter.

Im Trailer: Die Kampfansage von Joko und Klaas gegen ProSieben

Sie sind zum ersten Mal dabei

ProSieben schickt ab Dienstag, 30. März 2021 um 20:15 Uhr in "Joko & Klaas gegen ProSieben" zum ersten Mal Jenke von Wilmsdorff, Karoline Herfurth, Nadja Benaissa und Jan Delay ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Jenke von Wilmsdorff zum neuesten Einsatz in den Diensten von ProSieben: "Ich fühle mich mental einigermaßen fit und körperlich bin ich runderneuert – was also sollte da schiefgehen?!"

24 Promis für ProSieben

Insgesamt kann der Sender auf die Hilfe von 24 Prominenten zählen, die in fünf neuen Folgen gegen die beiden Dauer-Kontrahenten antreten. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen.

Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung. Steven Gätjen moderiert "Joko & Klaas gegen ProSieben", Produzent ist Florida Entertainment.

Diese Stars treten gegen Joko und Klaas an

Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" benötigen die Anwärter:innen Köpfchen, manchmal auch Muskelkraft und mentale Stärke. Der Sender hat da ein paar Geheimwaffen parat:

Patrick Esume

Mario Basler

Timo Hildebrand

Matthias Opdenhövel

Icke Dommisch

Janin Ullmann

Viviane Geppert

Collien Ulmen-Fernandes

Christian Düren

Katrin Bauerfeind

Paul Janke

Nikeata Thompson

Thomas Hayo

Jenke von Wilmsdorff

Palina Rojinski

Simon Gosejohann

Jan Delay

Rea Garvey

Vanessa Mai

Nadja Benaissa

Johannes Strate

Axel Stein

Karoline Herfurth

Wer gewinnt?

Leicht wird es für Joko und Klaas also nicht werden. Ob die beiden es schaffen, die wertvollen 15 Minuten zu erspielen, über die sie am Mittwochabend frei verfügen können, oder ob sie eine harte Strafe von ihrem Heimatsender ProSieben kassieren, erfährst du schon bald.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" startet am Dienstag, 30. März 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

