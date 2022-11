Das Wichtigste in Kürze:

Aaron Carter ist tot.

Die Leiche des jüngeren Bruders von Backstreet-Boys-Star Nick wurde in seinem Haus in Kalifornien entdeckt.

Der Sänger wurde nur 34 Jahre alt.

Traurige Nachrichten aus den USA: Der Sänger Aaron Carter ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Das bestätigte Carters Agent Roger Paul der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Carters Mutter.

"Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot", soll sie in einem Telefonat gesagt haben. Aaron Carter, jüngerer Bruder von Backstreet-Boys-Star Nick (42), soll laut dem Promiportal "TMZ" am Samstag (5. November) tot in seinem Haus in Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien aufgefunden worden sein. Der Schauspieler und Rapper soll in der Badewanne ertrunken sein. Die Polizei von Los Angeles bestätigte lediglich einen Einsatz in Lancaster, Details gab sie nicht preis.

Aaron Carter ist tot: Sänger hatte mit Drogensucht zu kämpfen

Carters Management veröffentlichte ein Schreiben: "Wir sind sehr traurig und schockiert, heute den Tod von Aaron Carter zu bestätigen. Im Moment wird seine Todesursache untersucht." Mordermittler sind zum Tatort entsandt worden.

Aaron Carter wurde Ende der 1990er Jahre im Schatten seines Bruders Nick mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" als Popsänger berühmt. Er veröffentlichte vier Studioalben, das erste mit gerade einmal neun Jahren in Deutschland. Zuletzt geriet Carter wegen seiner Medikamenten- und Drogensucht immer wieder in die US-Schlagzeilen.

Auch psychische Probleme belasteten ihn. Vor rund drei Jahren hatte er in der Öffentlichkeit offen darüber gesprochen. Um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen, konsumiere er mehrere Medikamente, hatte Carter gesagt.

