Sollte Parteikollege kandidieren: Trump droht mit "schmerzhaftem" Ausgang

Das Wichtigste in Kürze:

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner.

Trump hat DeSantis mit unangenehmen Enthüllungen gedroht, sollte dieser 2024 fürs Weiße Haus kandidieren.

"Ich würde Ihnen Dinge über ihn erzählen, die nicht sehr schmeichelhaft sind", sagte Trump.

Trump hat für die kommende Woche eine "sehr große Ankündigung" versprochen. Vermutlich geht es darum, seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 zu verkünden. Er ist nicht der einzige Politiker aus dem Lager der Republikaner, der als möglicher Kandidat gilt: ebenso Ron DeSantis, Gouverneur von Florida. Der 44-jährige ultrarechte Hardliner wird als besonders starker Rivale Trumps gehandelt.

Trump: "Er würde einen Fehler machen"

Nun hat Trump DeSantis mit unangenehmen Enthüllungen gedroht, sollte dieser 2024 fürs Weiße Haus kandidieren. "Ich würde Ihnen Dinge über ihn erzählen, die nicht sehr schmeichelhaft sind. Ich weiß mehr über ihn als jeder andere – außer vielleicht seine Frau", sagte der Ex-Präsident in einem Interview mit Fox News. "Ich denke, er würde einen Fehler machen. Ich denke nicht, dass es gut für die Partei wäre."

Die US-Amerikaner trauen Republikanern wie DeSantis laut CNN wohl zu, Trump mit einer Kandidatur herauszufordern. "Wenn er antritt, könnte das für ihn sehr schmerzhaft ausgehen", drohte Trump dem Gouverneur von Florida.

DeSantis hat die Gouverneurswahl in Florida den vorläufigen Prognosen nach gewonnen. Das Amt des Gouverneurs ist das mächtigste Amt in einem Bundesstaat in den Vereinigten Staaten, ähnlich wie ein Ministerpräsidentenamt in Deutschland.

