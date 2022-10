Für positive Berichte: Katar bezahlt Fans

Zahlreiche Vorwürfe stehen im Raum und lassen die Fußball-Weltmeisterschaft schon vor Beginn in schlechtem Licht dastehen. Gastgeberland Katar will das verhindern: Offenbar zahlt der Wüstenstaat Fans Reise und Unterkunft, wenn sie im Gegenzug ein positives Bild des Turniers in den sozialen Medien verbreiten.