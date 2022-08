Investigativ-Reporter Thilo Mischke reist für "ProSieben THEMA. Afghanistan im Griff der Taliban" ein Jahr nach dem Abzug der internationalen Truppen an den Hindukusch. In ein Land, in dem die Scharia demokratische Prozesse ersetzt, in dem Kritiker mundtot gemacht und Frauen systematisch unterdrückt werden. Aber auch in ein Land, in dem das Leben nach Jahrzehnten des Krieges scheinbar wieder sicherer und stabiler geworden ist. "Nach fast einer Million ziviler Opfer im Kampf gegen den Terror bleibt für mich die Frage: War es das wert? Afghanistan ist der Verlierer unter den Gewinnern dieses Krieges. Und das ließ sich in der fast vierwöchigen Recherche vor Ort sehr gut nachvollziehen."

An Mischkes Seite: Ex-Bundeswehrsoldat Sven, der zweimal sein Leben im Auslandseinsatz in Afghanistan riskierte. Wie erleben der Reporter und der Ex-Militär das Land unter dem Regime der radikalislamischen Terrororganisation? Und wie bewerten Afghan:innen ihre neue-alte Lebenssituation? Die Reportage

"ProSieben THEMA. Afghanistan im Griff der Taliban" - am 29. August 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Neben deutschen Untertiteln bietet ProSieben auf der gewohnten Teletextseite 149 für „ProSieben THEMA. Afghanistan im Griff der Taliban“ zum ersten Mal auch Untertitel in englischer Sprache.