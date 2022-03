Bist du bereit für Rätselspaß? Am 19. März 2022 geht "The Masked Singer" wieder los. Hier findest du die Sendetermine und Sendezeiten der Show.

Der Seestern, der Dornteufel oder das Zebra: Einige Masken der 6. Staffel sind mittlerweile bekannt und sind hier in der Übersicht zusammengefasst.

Naheliegend oder doch um die Ecke gedacht? Könnten unter dem Gorilla Peter Fox oder doch Volker Rosin stecken?

"The Masked Singer": Der Koala will zum Erfolg radeln

Cuteness-Overload! Du darfst dich in Staffel 6 auf den Koala freuen. Die deutsche Küche und "The Masked Singer" sind die Gründe dafür, warum die Maske aus dem fernen Australien nach Deutschland kam. In seiner Heimat betreibt der Koala die Imbissbude "Eukalyptus Express". Hat womöglich auch der Star unter dem Kostüm etwas mit Essen zu tun und ist vielleicht ein TV-Koch oder eine TV-Köchin?

Neben der Kulinarik legt der Koala auch auf Sicherheit viel Wert. Sein leichter und abnehmbarer Helm besteht aus Glitzer-Schaumstoff. Um ihm das Atmen unter der warmen Maske zu erleichtern, wurden unauffällige Luftlöcher eingearbeitet.

Wie wird sich der Koala bei "The Masked Singer" neben der starken Konkurrenz schlagen? Das siehst du bald auf ProSieben und auf Joyn. Hast du einmal eine Show verpasst, kannst du dir die Folge jederzeit im Nachhinein auf Joyn ansehen.

