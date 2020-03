Ganz Deutschland rätselt mit dem Rateteam

In der App kannst du seit heute nicht nur für deinen Favoriten bei "The Masked Singer" abstimmen und ihn in die nächste Runde voten, sondern auch munter mit ganz Deutschland rätseln und spekulieren: Wer steckt hinter den Masken? Welche Indizien sprechen für welchen Promi? Ruth Moschner und Rea Garvey übernehmen in der Live-Show die Aufgabe des festen Rateteams.

Nach jedem Auftritt spekulieren die beiden über die Promis, die infrage kommen könnten. Ruth führt dafür sogar akribisch Buch darüber, welche Stars wann auf Tour sind und ob sie deshalb überhaupt Zeit für "The Masked Singer" hätten. Manchmal sind aber sogar Ruth und Rea mit ihrem Latein am Ende und mit der Vielzahl an Indizien überfordert. Deshalb begrüßen sie jede Woche einen neuen Gast in der Live-Show. Den Auftakt macht Carolin Kebekus.

Carolin Kebekus bei "The Masked Singer"

Carolin Kebekus ist der erste Gast im Rateteam von "The Masked Singer" 2020. Die 39-Jährige kennt sich in der deutschen Fernsehbranche durch ihre jahrelange Erfahrung als Comedian perfekt aus. Als ungekrönte Königin der Comedy nimmt sie auch bei "The Masked Singer" kein Blatt vor den Mund und beteiligt sich an den Tipps und Spekulationen.

Wir werden sehen, ob Carolin mit Ruth und Rea immer einer Meinung ist oder ganz andere Vorschläge hat. Fest steht jedenfalls: Schon heute wird der erste Star seine Maske fallen lassen und seine Identität enthüllen müssen.

Wie sich Carolin Kebekus und das feste Rateteam in der ersten Folge von "The Masked Singer" 2020 schlagen, siehst du heute um 20:15 Uhr auf ProSieben. Dann läuft #TMS jeden Dienstag zur selben Sendezeit.