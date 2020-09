Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer"

Es geht endlich wieder los! Der Sendestart von "The Masked Singer" ist am 20. Oktober 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Das beste und verrückteste TV-Rätsel des Jahres läuft danach immer dienstags um 20:15 Uhr. Aufpassen und Erinnerung stellen: Das #MaskedSinger-Halbfinale läuft schon am Montag, den 16. November. Das sind alle Sendetermine im Überblick:

Folge 1 "The Masked Singer": Dienstag, 20. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2 "The Masked Singer": Dienstag, 27. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: "The Masked Singer": Dienstag, 03. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 4 "The Masked Singer": Dienstag, 10. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Halbfinale "The Masked Singer": Montag, 16. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Finale "The Masked Singer": Dienstag, 17. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Nur noch ein bisschen Geduld, dann startet die nächste Staffel. Um dir die Wartezeit zu versüßen, haben wir hier immer die aktuellen News zu "The Masked Singer" für dich. Wusstest du zum Beispiel schon, dass die Show zweimal mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde? Und weißt du überhaupt noch, wer die Frühjahrsstaffel 2020 gewonnen hat?

