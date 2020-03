Wer ist die Fledermaus?

Kein Kostüm aus der Staffel 2 ist so pink wie das der Fledermaus. Die Trägerin oder der Träger präsentiert sich dem Publikum rank und schlank in hochhackigen Pumps. Doch steckt damit automatisch wirklich eine liebreizende Dame hinter der Fledermaus-Maske? Oder ist es ein männlicher Batman-Fan, der bei "The Masked Singer" seine weibliche Seite auslebt?

Mit der aktuellen Favorisierung von Olivia Jones (27 Prozent) ist sich die Community darüber wohl selbst nicht so ganz im Klaren, ob ein Er oder eine Sie über die Bühne flattert. Bei den nachfolgenden Plätzen wird die Geschlechterwahl eindeutiger: Daniela Katzenberger (20,5 Prozent) und Vanessa Mai (11,6 Prozent) traut man das pinke Fledermaus-Kostüm ebenfalls zu.

Jorge Gonzales mit 4,1 Prozent auf Platz 4 ist allerdings höchstens ein Geheimtipp, der nicht zu unterschätzen ist. Oder was meinst du?

Werde Teil des Rateteams – wer steckt hinter der Maske der Fledermaus

Du glaubst zu wissen, welcher Promi sich hinter der Fledermaus verbirgt? Dann unterstütze aktiv unser Rateteam und wähle den Star, den du hinter der jeweiligen Maske vermutest. Mitmachen kannst du entweder online unter themaskedsinger.de oder in der ProSieben-App für iOS und Android.

Achtung! Wer die ProSieben-App bereits auf seinem Smartphone hat, muss sie bitte vor dem Mitraten einmal updaten, um die Voting-Funktion freizuschalten.

Die Fledermaus startet ihren Flug bei "The Masked Singer" 2020 ab dem 10. März um 20:15 Uhr auf ProSieben.