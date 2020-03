Wer ist die Kakerlake?

Etwas zwielichtig und mysteriös erscheint die Kakerlake in ihrer Erscheinung ja durchaus. Und wie ihre kleinen Artgenossen hält sie sich am liebsten in dunklen Ecken auf. Doch bei welchem Star würde dieses Verhalten ebenfalls zutreffen? Welcher Promi verbirgt sich hinter der Kakerlake?

Noch vor dem Start der Show gibt es bereits zahlreiche Vermutungen, wer hinter der Maske des Krabblers mit dem fancy Pelzmantel stecken könnte. Auf Platz 1 im Zuschauer-Voting steht aktuell ebenfalls ein langjähriger Maskenträger: der Deutsch-Rapper Sido kommt bereits auf 43 Prozent. Dahinter platziert sich mit rund 13 Prozent der TV-Moderator Sükrü Pehlivan. Bereits abgeschlagen mit rund 4 Prozent scheinen der Rapper Capital Bra sowie der finnische Rock-Barde Samu Haber. Aber wer weiß, was während der Live-Show noch so alles passiert.

Die ersten Indizien zur Kakerlake gibt es bei "The Masked Singer" am 10. März um 20:15 Uhr auf ProSieben.