Nicht nur Deutschland ist im "The Masked Singer"-Fieber, auch im Nachbarland Österreich kommt seit einiger Zeit niemand mehr an dem spektakulären TV-Format vorbei. Nach sechs Folgen mit insgesamt acht wunderschönen Masken endete die erste Staffel von "The Masked Singer Austria" mit den letzten Auftritten der drei verbliebenen Finalisten. Die Geistergräfin, der Lipizzaner und der Yeti gaben noch einmal alles. Bei der Enthüllung der Prominenten hinter den Masken erlebte das Rateteam einige Überraschungen.

Der Yeti setzt sich im Finale durch

Während die Geistergräfin den Song "Cry Me A River" präsentierte, wartete der Lipizzaner mit "Cordula Grün" und "Wrecking Ball" auf. Doch der Gewinner des Abends war am Ende der Yeti, der mit den Nummern "Creep" und "Rise Like a Phoenix" überzeugen konnte, bevor es schließlich zur großen Enthüllung kam. Im Kostüm des Yeti steckte Sängerin Nadine Beiler, die dem Publikum unter anderem als Siegerin von "Starmania" bekannt ist.

Alle Masken von "The Masked Singer Austria"

Wer waren die anderen Masken der ersten Staffel von "The Masked Singer Austria"? Hier siehst du alle Teilnehmer in der Reihenfolge ihrer Endplatzierung:

Yeti: Nadine Beiler Lipizzaner: Simone Stelzer Geistergräfin: Nina Proll Karpfen: Rainer Schönfelder Klimaheld: Lukas Plöchl Katze: Sabine Petzl Steinbock: Alfons Haider Falke: James Cottriall

Am 20. Oktober geht der völlig verrückte Maskenball in Deutschland in die nächste Runde: 20:15 Uhr startet dann auf ProSieben die 3. Staffel von "The Masked Singer".