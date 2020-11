Insider sagt: "Das Skelett ist königlich!"

Der Insider des Skeletts ist der Kürbis. Und dieser rundliche Genosse weiß so einiges über seine beste Freundin zu berichten: "Du wusstest schon früh, deine Knochen in Szene zu setzen. Du bist alleine aufgebrochen und hast nie den Spaß am Erschrecken verloren."

Alle Indizien und Hinweise zum Skelett

Ein freches Schlossgespenst drängt sich ebenfalls in den Clip und verrät: "Das Skelett ist königlich!" Während das Gespenst aus dem Nähkästchen plaudert, spielt der Kürbis in der Grusel-Lotterie und setzt auf die Zahl 2. Na, auf welchen Promi unter der Maske deutet das alles hin?

Die Erdmännchen kennen sich selbst am besten

Die Erdmännchen brauchen keinen Kürbis und kein Gespenst. Die Promis unter der Doppelmaske kennen sich selbst am besten. Herr Erdmann ist der Insider von Frau Erdmann und umgekehrt. Bei einem Pressetermin erzählen sie unterhaltsame Details über den jeweils anderen. "Nicht alles ausplaudern. Du bist doch so eine Tratschtante", ermahnt Herr Erdmann dabei seine Frau.

Alle Indizien und Hinweise zu den Erdmännchen

Doch Frau Erdmann kennt kein Halten mehr: "Er ist einfach ein Bastelkönig. Er denkt, bei uns ist Hotel Mama, aber so ist das nicht. Seine größte Macke sind übrigens seine Süßigkeiten." Damit ist ihr Mann nicht einverstanden. "Sie isst doch immer den letzten Wurm", sagt er verzweifelt.

Eine Pyramide erzählt mehr über den Anubis

Dem Anubis stand sein Kumpel und Weggefährte, die Pyramide, immer beratend zur Seite. "Ich habe mit ihm rund um den Globus neue Welten erschaffen", berichtet der Ägypter von ihrer Freundschaft. Außerdem meint er: "Der Anubis findet immer den Weg durch Rätsel und Gefahren."

Alle Hinweise und Indizien zum Anubis

Mit seiner Performance zu "Rooftop" von Nico Santos machte die altägyptische Maske seinen Freund besonders stolz und zog direkt ins große Finale von "The Masked Singer" ein.

Neue Indizien zum Nilpferd kommen vom Pferd

Das Nilpferd hat seinen Stallgenossen, das Pferd, als Insider mit ins Halbfinale gebracht. "Ich war laut, aber er immer viel zu leise. Doch auch er liebt das wilde Leben und ist kein Weichling", weiß das Pferd über seinen Freund. Außerdem glaubt es, dass dem Nilpferd die Bühne und der Erfolg sehr wichtig sind.

Alle Indizien und Hinweise zum Nilpferd

"Du bist der Beweis, dass man alles schaffen kann, wenn man nur daran glaubt", gibt das Pferd dem Nilpferd mit auf den Weg. Der Einzug ins Finale ist schon einmal gelungen.

Der beste Freund des Aliens hört seine Rufe

Das Alien ist auf der Erde nicht heimisch. "Wenn jemand doch Alien hören können", ruft es verzweifelt in das Universum. Und Glück gehabt! Sein bester Freund hat am Heimatplaneten des Aliens guten Empfang und kann den Kumpel deshalb näher beschreiben. "Er ist ein Stehauf-Männchen, das sich in Schwerelosigkeit und Schwerkraft gut zurechtfindet", meint er.

Alle Indizien und Hinweise zum Alien

Der Kumpel des Aliens ist aber noch nicht fertig und verrät zusätzlich, dass das Alien im Sonnensystem 18204 lebt. Was soll diese Zahlenkombination bloß bedeuten?