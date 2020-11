Der #MaskedSinger-Adventskalender bringt dich in Weihnachtsstimmung

"Ist doch noch ewig bis Weihnachten", denkst du dir. Und: "Müssen die Leute schon Anfang Dezember so viel Weihnachtsgedudel anhören?" Komm, kleiner Grinch, wir haben da etwas für dich.

Versprochen: Der große "The Masked Singer"-Adventskalender wird dich so sehr in Weihnachtsstimmung bringen, dass du bald durchgehend "O Du Fröhliche" trällerst und deine Weihnachtsbaumspitze mit einem Monsterchen-Plüschtier dekorierst.

Auf dich warten tolle Clips, lustige Geschichten, exklusive Details zu den Masken und ganz viel Spaß und Spannung. Am 1. Dezember kannst du das erste Türchen öffnen. Lass dich vorher nicht beim Öffnen erwischen, sonst packen der Kudu und der Anubis dich in ihren Sack - oh, äh, wir sprechen ja gar nicht vom Nikolaus.

Tipp: Der Weihnachtsmann und das Christkind haben dir schon vor den Festtagen ein besonderes Geschenk beschert: Staffel 4 von "The Masked Singer" startet bereits im Frühjahr 2021. Sei wieder dabei, wenn brandneue Masken ganz Deutschland mit ihren schwierigen Hinweisen und Indizien in Atem halten.

